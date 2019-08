România ,victorie superbă la Campionatul European de volei, 3-1 cu Ungaria! 3.000 de maghiari au fluierat „Deșteaptă-te, române” Romania a invins Ungaria in al doilea meci de la Campionatul European de volei feminin cu 3-1 și are șanse mari sa mearga in faza urmatoare a competiției. Romania a facut un meci mare in sala „Laszlo Papp” din Budapesta, in fața a 3.000 de fani ostili, care au fluierat imnul Romaniei. Asta nu le-a impiedicat pe Baciu, Budai-Ungureanu și compania sa obțina prima victorie dupa opt ani la un turneu final. 21de puncte a reușit Adelina Budai-Ungureanu. A fost urmata indeaproape de Ioana Maria Baciu „Tricolorele” au acumulat trei puncte dupa acest triumf și sunt pe locul patru in grupa. Primele patru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia „Salvati Copiii Romania” avertizeaza, dupa taierea a un milion de lei de la Educatie la rectificarea bugetara, asupra vulnerabilizarii copiilor din Romania, carora nu le sunt asigurate in mod egal si nediscriminatoriu drepturi fundamentale. Cu mai putin de o luna inainte de inceperea…

- In Uniunea Europeana, un procent de 56% din persoanele cu varsta cuprinsa intre 16 și 74 de ani, au utilizat rețelele de socializare in anul 2018, Romania situandu-se printre statele fruntașe in domeniu, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu prilejul celebrarii…

- Moldovenii care locuiesc in Bulgaria, Portugalia, Romania , Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania și Germania vor ramane fara pensii din Moldova, daca nu prezinta Casei Naționale de Asigurari Sociale un document important. Despre ce este vorba?

- Liderii europeni nu au reusit la summitul desfasurat joi sa ajunga la un acord privind o tinta de "zero emisii de carbon cu efect de sera" pentru anul 2050, afirma surse europene citate de agentia DPA, dupa ce Polonia, Ungaria si Republica Ceha s-au opus ferm unui astfel de obiectiv. Un text…

- Ekaterina Zaharieva, adjuncta a ministrului de externe bulgar, a cerut alaturi de sefii diplomatiilor din alte 12 tari membre ale Uniunii Europene integrarea mai rapida a Balcanilor Occidentali, transmite miercuri BTA. Cei 13 ministri - din Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia,…

- PIB-ul zonei euro a urcat cu 1,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2018, iar Uniunea Europeana a inregistrat un avans de 1,5%. In trimestrul patru din 2018, expansiunea a fost similara in zona euro si in UE. Aproape tarile UE au raportat cresteri anuale in perioada…

- Romania si-a pastrat pozitia in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2019, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). Astfel, Romania se situeaza in fata…

- Partidul Popular European de centru-dreapta este acum creditat cu 178 de locuri, mai putine cu 38 in comparatie cu fostul Parlament European, in timp ce Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D) ar fi castigat 152 de locuri, mai putine cu 33 decat in precedentul legislativ, ceea…