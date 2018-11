Romania, victorie la Washington in procesul cu Alpiq AG Elvetia, care cerea despagubiri de 450 de milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- O companie din Elveția a dat în judecata România dupa denunțarea contractelor de vânzare-cumparare de energie a traderilor cu Hidroelectrica și a cerut despagubiri de aproape jumatate de miliard de dolari.

- Instanța arbitrala a considerat nefondata solicitarea elvețienilor de a primi despagubiri in valoare de 450 de milioane de dolari Hidroelectrica saluta hotararea tribunalului arbitral internațional de la Washington, ICSID (constituit sub egida Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor…

- Ministerul Energiei a primit castig de cauza intr-un proces deschis de compania elvetiana Alpiq AG la Centrul International pentru solutionarea diferendelor din domeniul investitiilor din Grupul Bancii Mondiale (ICSID).

- Romania a caștigat litigiul arbitral in care a fost chemata in judecata de catre Alpiq AG Elveția (Alpiq) in fața tribunalului arbitral internațional, constituit sub egida Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții de la Washington (ICSID), potrivit unui comunicat…

- Dewayne Johnson, un fost gradinar de 49 de ani care a lucrat mai mulți ani la ingrijirea spatiului verde al unei scoli din zona golfului San Francisco, a dat judecata – in 2016 – compania Monsanto, o corporație internaționala care lucreaza in domeniul agrochimic și al ingineriei genetice. Barbatul,…

- Compania detine in Romania aproximativ o treime din numarul de angajati la nivel international, inclusiv birouri la Iasi. „Achizitia ar ajuta Cognizant sa se extinda pe segmentul de servicii de cloud si sa atace mai eficient segmentul de servicii de outsourcing al rivalilor de la Accenture si IBM",…

- Hidroelectrica informeaza ca va furniza electricitate Patriarhiei Romane pentru iluminatul Catedralei Mantuirii Neamului si a altor puncte de consum. Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania.…

- • interviu cu Bogdan Nicolae Badea, presedintele Directoratului companiei – Sunteti conducatorul unei companii importante si nu aveti cont de Facebook. Compania are cont. – Dumneavoastra nu aveti. Cum supravietuiti? Sa spunem ca sunt de moda veche si prefer contactele directe si prietenii reali, nu…