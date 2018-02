Romania, victorie la limita impotriva Croatei Romania, victorie la limita impotriva Croaței “Vulturii” au invins in deplasare, intr-un meci tensionat și foarte echilibrat, scor 58-56, in preliminariile World Cup 2019. Partida dintre cele doua reprezentative a început foarte echilibrat. Croații au început prost din punct de vedere ofensiv și dupa aproape 4 minute de joc scorul era doar 2-3 pentru tricolori. Jocul echipei naționale a intrat încet-încet în declin, dar primul sfert s-a încheiat la egalitate, 16-16. În sfertul sfertul al doilea, cele doua echipe au mers, în continuare,… Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

- Echipa de fotbal FCSB a fost eliminata din Europa League dupa ce s-a inclinat cu scorul de 5-1 (3-0) in meciul cu Lazio Roma, disputat joi, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale competitiei. Golurile au fost inscrise de Ciro Immobile…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu a urcat…

- EIBAR - BARCELONA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Eibar primește vizita FC Barcelona azi, de la 17:15. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Barcelona este lider detașat in La Liga, cu un avans de 7 puncte fața de Atletico…

- Știința Explorari joaca pe teren propriu cu Dinamo București, in cadrul etapei a 20-a a Diviziei A1 de volei masculin. Partida este programata miercuri, 14 februarie, de la ora 17, urmand sa fie arbitrata de clujenii Tudor Pop și Lucian Husa. Observator FRV va fi Vasile Dușa (Zalau). Jocul reprezinta…

- Divizia A1 la volei masculin programeaza miercuri cea de-a 20-a etapa. De departe, cea mai interesanta partida din aceasta runda se va disputa la Bucuresti, intre Steaua si Arcada Galati. Ambele echipe si-au asigurat prezenta in play-off si au ca obiectiv castigarea campionatului dar cum in faza a doua…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum din…

- Concurentii celor doua echipe de la “Exatlon” Romania, “Faimosii” si “Razboinicii”, isi vor uni fortele in aceasta seara, de la 19:45, in cel de-al treilea tur al meciului international, in duelul cu reprezentantii “Exatlon” Mexic. A

- Increderea in economie si asteptarile privind veniturile au scazut drastic in Romania in ultimul trimestru al anului trecut, la minime similare cu cele din 2013-2014, invers fata de trendul inregistrat la nivel european, criza guvernamentala de pe plan local reflectandu-se in comportamentul consumatorilor,…

- Romania intalneste Canada in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup, la Cluj Napoca. Sorana Cirstea a castigat primul meci al zilei cu Carol Zhao, scor 6-2, 6-2, in mai putin de o ora. Dupa aceasta partida urmeaza intalnirea dintre Irina Begu si Bianca Andreescu. A

- Echipa galateana antrenata de Florin Nini si Bogdan Balanica este hotarata sa produca surpriza la turneul final al Cupei Romaniei, care se joaca, incepand din acest weekend, pe teren neutru, la Sfantu Gheorghe. Calificati in „Final Eight” dupa ce au eliminat Dinamo, galatenii intalnesc pe CSM CSU Oradea…

- Vineri seara, Hagi nu s-a mai ferit de cuvinte, si-a exprimat opinia sincera despre motivele care-l fac sa se gandeasca la plecare, apoi a transmis un mesaj trist, dar cat se poate de clar: "Realitatea e crunta! Crunta, fratilor! Cum arata Liga 2, Liga 3, campionatele de juniori... Mergeti in continuare…

- Victorie chinuita pentru U-BT “Studenții” au caștigat partida din deplasare, cu Politehnica Iași, scor 76-72. În prima parte, U-BT și-a impus jocul înca din primele minute și ieșenii nu au putut face fața atacului clujean. De remarcat a fost revenirea înca din primul sfert…

- Capitanul nejucator Florin Segarceanu a convocat jucatoarele romane de simplu cel mai bine clasate, Simona Halep, locul 2 WTA, Sorana Cirstea, locul 36 WTA, si Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, plus Raluca Olaru, locul 45 WTA la dublu, pentru intalnirea cu reprezentativa Canadei, din Grupa a II-a…

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, îsi mentine pozitia de lider pe piata de videoproiectoare. Potrivit datelor furnizate în studiul de piata realizat de compania…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT in dosarul sinuciderilor provocate de jocul Balena Albastra. Anchetatorii au investigat cinci cazuri de sinucideri si alte cinci de copii care s-au ranit singuri, dar le-au clasat pe toate. Potrivit anchetatorilor, nu s-au gasit date care identifice acele…

- Liga Florilor continua in acest weekend cu partidele celei de-a 15-a etape, a doua din retur. CSU Danubius va juca pentru a doua oara consecutiv in deplasare, de data aceasta va intalni pe AHCM Slobozia. „Este un meci cu miza mare pentru ca intalnim o contracandidata la locul 10, ultimul care asigura…

- FCSB - NK Osijek, live blog pe ProSport. Partida este transmisa live video de catre FCSB si va putea fi urmarita aici, de la ora 17:00 FCSB: Fl. Nita - R. Benzar, V. Gaman, Larie, Momcilovic - Pintilii, Nedelcu - D. Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase Rezerve: Stancioiu, A. Vlad, Alibec, L.…

- U-BT Cluj-Napoca da opt oameni la loturile naționale Cinci jucatori ai campioanei și trei membrii ai staff-ului au fost convocați la echipele lor naționale. Convocarile au fost facute în vederea meciurilor de calificare la World Cup 2019, ce vor avea loc la finalul lunii februarie.…

- Israel – Romania e primul amical al anului pentru tricolori. Jocul e programat pe 24 martie, dar nu se cunoaște locația. Echipa naționala de fotbal a Romaniei va juca primul meci din 2018, in deplasare, comtra naționalei statului Israel. Partida va avea loc pe 24 martie, dar nu se cunosc, deocamdata,…

- Echipele Frantei si Croatiei au obtinut sambata victorii in grupa principala I a EURO 2018 de handbal masculin din Croatia si s-au apropiat si mai mult de semifinalele competitiei. Franta, tripla campioana europeana, a invins Suedia cu 23-17, iar Croatia a intrecut Norvegia, vicecampioana…

- Simona Halep s-a calificat cu emoții in turul doi la Melbourne. Numarul 1 WTA a invins-o pe australianca Destanee Aiava, scor 7-6, 6-1.Partida a fost una problematica pentru tenismena din Romania. In cel de-al doilea set, constațeanca a calcat stramb și s-a accidentat.

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, pe Zarina Dias (Kazahstan), locul 60 WTA, calificandu-se in mansa a doua a Australian Open.Partida a durat doua ore si 19 minute. In ultimul game, romanca a avut nevoie de sapte mingi de meci pentru a se impune in…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a povestit cum a fost calcat de mașina. Artistul a recunoscut ca a fost vina lui. Cornel Ilie, care și-a amintit de cel mai dureros moment din viața sa , este unul dintre cei care sunt foarte preocupați de tot ce inseamna atenția in trafic. In cadrul proiectului „Ora…

- Everton și Manchester United joaca astazi, de la ora 19:30, intr-un meci din etapa a 22-a din Premier League. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gazdele lupta pentru un loc in cupele europene, aflandu-se in acest moment pe locul 9, cu 27 de puncte, in timp ce United e pe poziția…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a crescut, in noiembrie, fata de luna anterioara, pana la valoarea de 44,1 puncte, fiind corectat marginal, dupa cinci luni consecutive de scadere, se arata intr-un comunicat de presa al CFA Romania. Potrivit sursei citate, creşterea înregistrată…

- Dupa ce Real Madrid a suferit un eșec usturator cu scorul de 0-3 in duelul cu Barcelona, un batran din Arad a decis sa-și incendieze casa. Acesta s-a inchis in casa, a luat un bidon de diluant pe care il folosea la aprinderea focului și l-a aruncat in soba.

- Un avans de pana la trei puncte procentuale a ratei dobanzii la lei ar afecta semnificativ activitatea a 57% dintre companii, in conditiile in care nivelul ridicat al fiscalitatii, impredictibilitatea mediului fiscal si concurenta raman cele mai presante probleme cu care se confrunta firmele, potrivit…

- BC Timisoara a castigat, sambata, cu scorul de 83-73, partida disputata impotriva echipei din Galati si transmisa in direct pe www.prosport.ro. Astfel, dupa etapa a 9-a a Ligii Nationale de Baschet Masculin, Timisoara ramane pe podium, in timp ce Galatiul pierde contactul cu primele trei pozitii.…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud disputa sambata, 16 decembrie, meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, intalnind pe teren propriu, la Constanta, formatia CSM Fagaras. Partida este gazduita de Sala Sporturilor, de la ora 12.00. Echipa gazda, care ocupa locul patru, cu 30 de puncte,…

- FCSB și Viitorul se vor duela duminica, de la ora 20:00, in ultima etapa a acestui an. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Meciul va fi unul extrem de important pentru formația roș-albastra. Daca va pierde iar cu Viitorul, care a batut-o in tur…

- In urma dezbaterii care a avut loc azi in Parlamentul European de la #Strasbourg pe tema accederii Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul #Schengen, am depus o declarație scrisa in scopul susținerii dreptului neechivoc al țarii noastre de a face parte din acest sistem și de a sancționa amanarile…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 15 a a Ligii Nationale, intalnind pe teren propriu CSM Bucuresti. Partida va fi gazduita de Sala Sporturilor, de la ora 18.00. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul cinci, cu 29 de puncte, in vreme ce formatia…

- Angajatorii romani dau dovada de cel mai ridicat grad de optimism in ceea ce priveste ritmul de angajare din ultimii noua ani, 22% dintre ei prognozand o crestere a numarului de angajati in primul trimestru al anului viitor, potrivit studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta…

- Previziunea Neta de Angajare ajustata sezonier este de +17%, cea mai puternica raportata in țara noastra de la inceputul anului 2009 pana acum, imbunatațindu-se fața de intervalul ianuarie – martie 2017 cu 3 puncte procentuale. Avand in vedere ca 22% dintre angajatori prognozeaza o creștere…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei sustine, astazi, de la ora 18.30, meciul din optimile de finala ale Campionatului Mondial din Germania, impotriva selectionatei Cehiei.Partida se disputa la Leipzig, de la ora 18.30, si este transmisa in direct de TV Telekom Sport.Romania s a clasat pe…

- Volei Municipal Zalau a inceput cu dreptul returul sezonului regulat al Diviziei A1, echipa pregatita de Marian Constantin castigand cu scorul de 3 – 0 partida disputata sambata seara, pe terenul formatiei Stiinta Explorari Baia Mare. Antrenorul campioanei a folosit aceeasi formula ca in partida de…

- Fostul arbitru Cristian Balaj a declarat, joi, ca fotbalul romanesc poate sa suporte costurile necesare implementarii arbitrajului video si a precizat ca introducerea acestui sistem ar aduce o serie de beneficii. "Este laudabila intentia. Din punctul meu de vedere, financiar vorbind, la ce cheltuieli…

- Echipa ACS Tomitanii a remizat, ieri, scor 12-12, cu nationala de rugby juniori sub 20 de ani a Romaniei, intr-o partida amicala disputata pe stadionul „Mihail Naca” din strada Primaverii. Constantenii antrenati de Cristian Cojocaru au intrat la pauza cu avantaj, 7-0, insa au cedat initiativa in actul…

- Ambros Martin a trecut prin atatea batalii dure in cariera, astfel ca nu se entuziasmeaza nici macar dupa un succes mai important, precum arata victoria Romaniei in fata Spaniei (19-17), la Campionatul Mondial din Germania. Selectionerul a evidentiat dupa meci spiritul de echipa care s-a nascut,…

- CSU Craiova și Viitorul se intalnesc in aceasta seara intr-un meci din etapa a 20-a din Liga 1. Partida e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Ambele formații lupta pentru un loc in play-off, fiind desparțite de 5 puncte. Oltenii sunt pe poziția a…

- Prima cantare a croatilor care alcatuiesc formatia Brkovi din Romania va ramane mult timp in memoria spectatorilor care au asistat la recitalul muzicienilor desfasurat aseara in Manufactura, atat pentru show-ul propriu-zis, cat si pentru atitudinea celor cinci muzicieni inainte si dupa spectacol. Se…

- Naționala masculina de baschet a Romaniei a invins formația Olandei cu scorul de 75-68 (16-15, 18-12, 20-19, 21-22), duminica seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, intr-un meci din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2019. Tricolorii au obținut prima lor victorie cu…

- Partida de duminica dntre echipele AS Viile Dejului – Vulturul Mintiu Gherlii s-a incheiat mai devreme de minutul 90, dupa ce arbitrul meciului a fost lovit de un jucator și a oprit jocul. Cjsport.ro scrie ca jocul a fost oprit dupa ce Vulturii au inscris al doilea gol, dupa o lovitura de la 11 metri,…