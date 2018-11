Romania, vicecampioana scumpirilor din Uniunea Europeana dupa 8 luni consecutive in care a fost pe primul loc: cum arata topul

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in octombrie o o rata anuala a inflatiei de 4,2%, a doua din Uniunea Europeana (UE), dupa Estonia (4,5%), in timp ce media UE a crescut la 2,2%, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat.In septembrie, Romania a avut o inflatie de 4,7%, cea mai mare din UE, in timp…

- Preturile produselor care ies pe portile uzinelor au crescut in august cu 0,3% in Uniunea Europeana si in zona euro, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate ieri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In august, preturile productiei industriale au crescut…

- Doar 36% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 de ani cunoșteau cel puțin o limba straina in 2016, in timp ce media Uniunii Europene (UE) a fost de 65%, arata un studiu al Eurostat - Biroul de Statistica al UE.Datele centralizate de Eurostat arata ca patru state membre au raportat…

- „Europa trebuie sa respire cu cei doi plamani ai ei, de est si de vest. Daca acest lucru nu se intampla, Europa ramane fara suflare si impresia mea este ca Europa noastra incepe sa ramana fara suflare, asa ca trebuie sa punem accent pe cooperare, sa folosim o limba comuna pentru est si pentru vest“…

- Eurostat ia în calcul IAPC, astfel ca în raport apare o inflatie de 4,7% în august 2018 în România, în loc de 5,1% cât a fost Indicele Preturilor de Consum (IPC). Cele mai mari rate ale inflatiei din august s-au mai înregistrat în Bulgaria (3,7%),…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…