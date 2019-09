Stiri pe aceeasi tema

- Romania intalneste astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, reprezentativa Spaniei, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa F preliminara a Campionatului European din 2020. Inaintea acestei dispute, Romania se regaseste pe locul 3, cu 7 puncte, in timp ce „La Roja” este liderul…

- Mihai Stoichița a prefațat meciul dintre Romania și Spania, din cadrul preliminariilor EURO 2020 și se bazeaza pe atmosfera buna din cadrul echipei, dupa ce o parte dintre jucatorii convocați au ajuns in semifinalele Campionatului European de tineret. Romania - Spania se joaca de la ora 21:45 și va…

- ROMANIA - SPANIA // Cu mai puțin de o saptamana ramasa pana la confruntarea cu Spania din preliminariile EURO 2020, Cosmin Contra nu s-a decis inca pe cine va alege dintre Ciprian Tatarușanu (33 de ani) și Ionuț Radu (22 de ani). Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Cu sase zile inaintea confruntarii de pe „Arena Nationala“ (ora 21.45, Pro TV), selectionerul Roberto Moreno a anuntat lista jucatorilor pe care se va baza in urmatoarele doua partide din preliminariile Euro 2020.

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca aproximativ 2.000 de bilete la meciul Romania - Spania, reprezentand parte din cota alocata initial forului oaspete pentru suporterii spanioli, au fost returnate si sunt disponibile spre vanzare, doar online, pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro.

- Romania U21 a fost eliminata de Germania U21, scor 2-4, in semifinalele Euro 2019. Jucatorii lui Mirel Radoi au avut parte de o surpriza placuta la cateva ore dupa terminarea partidei, in miezul nopții, la hotel. Finala Euro 2019 se joaca duminica, de la 21:45, intre Germania și Spania. ...

- Spania U21 s-a calificat, joi, în finala Campionatului European de tineret, dupa ce a trecut în semifinale de Franța U21, scor 4-1. Ibericii vor întâlni în ultimul act Germania, potrivit Mediafax. Mateta a deschis scorul pentru francezi, în minutul 16, din penalty,…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. „Tricolorii” au deschis scorul prin Pușcaș in minutul 7 și tot el punctat din nou in minutul 29. Chipciu, cu un șut de la 20 de metri a stabilit scorul de 3-0 la pauza, iar meciul parea jucat. Dennis…