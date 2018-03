Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a anuntat, marti, dupa ședința solemna dedicata Centenarului Marii Uniri, ca la rectificarea bugetara din vara acestui an, se va aproba si aloca o suma semnificativa pentru a reprezenta un sprijin direct catre cetatenii din

- "Mi-am dorit si sper ca ziua de astazi sa devina o zi istorica. Eu astazi, fiind constient de implicatile oricarui cuvant pe care il voi rosti astazi, am spus-o clar, deschis, fara echivoc si simplu ca eu vreau sa ne unim cu Moldova. Vreau sa fim impreuna in UE, dar ca o singura tara. Este datoria…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova, afirmand ca tara noastra va continua proiectele de investitii si va aloca o suma semnificativa pentru a sprijini direct cetatenii din Republica Moldova care au venituri foarte mici.

- Prezent la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, fostul premier roman Victor Ponta a afirmat ca saluta „vorbele frumoase”, insa a dat de inteles ca ar vrea ca Bucurestiul sa intreprinda mai multe actiuni ce ar…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, 27 martie, in cadrul sedintei solemne comune a Camerei Deputatilor si Senatului, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca el isi doreste unirea Romaniei cu Republica Moldova.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Romanii sunt de acord si pregatiti pentru Unirea cu Republica Moldova. Unirea nu ar pune mari probleme economice, avand in vedere diferenta intre PIB-urile celor doua tari: 7 miliarde euro Republica Moldova si 200 miliarde in Romania. Problema ramasa este convingerea cetatenilor de peste Prut de avantajele…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- „Discuțiile pe marginea Acordului sunt vechi, din 2007, au venit din partea autoritațiilor braziliene, ei au facut primul draft de acord. Din pacate a durat foarte mulți ani pana cand partea romana sa adopte acest act. El e binevenit, e in continuarea Tratatului de extradare din 2004 și faciliteaza…

- 'Liviu Dragnea este cel care defaimeaza Romania', a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei. Ea ii raspunde astfel presedintelui PSD, care a anuntat recent ca vrea o lege care sa-i sanctioneze pe cei care defaimeaza tara, cu trimitere directa la fostul ministru al Justitiei.Citeste…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Sistemul “ticalos” trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. ”Putem sa arestam cati oameni politici vrem cu un sistem atat de ticalos, dar lucrurile…

- "In discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a trasat directia autoritarista pe care Romania trebuie sa o urmeze si a avertizat statele occidentale sa nu confunde bunele relatii cu servilismul. Liderul PSD a atins astazi apogeul discursului nationalist periculos care risca sa izoleze Romania…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca este necesar ca Romania sa revizuiasca legislatia in materie de vanzare a terenurilor agricole. El a declarat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca o astfel de masura se impune astfel incat capitalul agricol…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca Romania ar putea acorda in aceasta vara sprijin financiar pentru oamenii cu venituri mici din Republica Moldova, precizand ca subiectul va fi luat in discutie in cadrul coalitiei si a Guvernului. Totodata, el a subliniat, in cadrul…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica. Avem un parteneriat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…

- Parlamentul, in ședința de astazi, a ratificat Convenția intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit. Documentul a fost semnat la Tbilisi pe 29 noiembrie 2017. Scopul acestuia este dezvoltarea…

- Ofițerii Direcției investigații speciale a Poliției de Frontiera din Republica Moldova au deconspirat o grupare de tip criminal specializata in traficul de stupefiante pe teritoriul Republicii Moldova, cu activitate intensa si in Romania si Ucraina. Potrivit Rlive.md, membrii gruparii organizau și efectuau…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Danuț Bica, deputat PNL, declara ca demiterea Ministrului Muncii și Justiției Sociale este absolut obligatorie pentru ca Romania sa iasa de urgența din situația grava in care economia crește, salariile scad, inechitațile se adancesc, dar nimeni nu-și asuma responsabilitatea! Danut Bica taxeaza in termeni…

- Fostul premier a facut noi,dezvaluiri, in direct la Romania TV, dezvaluiri legate de scandalul de la DNA Ploiesti. Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani. Victor Ponta a fost invitat la Romania TV pentru…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.„C.E. a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor privind legile…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a afirmat, duminica seara, in urma unei vizite in Republica Moldova, ca principalul subiect discutat a fost unirea cu Romania. Basescu a punctat ca, in cadrul vizitei efectuate sambata si duminica in Republica Moldova, a avut si o intalnire cu…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- NEWS ALERT A murit senatorul UDMR Attila Verestoy Senatorul UDMR Attila Verestoy a murit, miercuri, la varsta de 63 de ani, din cauza unor afectiuni pulmonare. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko Bela, acesta suferea de cancer si a decedat la Viena. "Îl regret ca politician si ca…

- Republica Moldova va continua sa coopereze cu Romania in domeniul energiei, in special in implementarea proiectelor de interconectare a sistemelor de electricitate și gaze din cele doua țari. Asupra acestui fapt s-a convenit in cadrul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat dur criza cu care se confrunta social-democratii. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Mihai Tudose ca intr-un context european extrem de important, de care Romania ar putea profita, ei "se joaca de-a doamna Carmen Dan".Citeste si: ALERTA - Carmen Dan…

- Potrivit unui bilant, in cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Gorj au asigurat managementul sederii in Romania pentru 587 de persoane, dintre care 214 din state terte si 373 cetateni ai Uniunii Europene. Au fost depistati 12 straini in situatii ilegale si emise 5 decizii…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a precizat, intr-o postare pe contul sau de socializare, ca majorarile salariale din domeniul sanatații este una dintre marile realizari ale guvernului și asta pentru ca au reușit sa reduca plecarile medicilor din Romania. Liviu Dragnea considera ca majorarile salariale…

- Cetatenii din Republica Moldova par sa fi petrecut sarbatorile de sfarsit de an in Romania in numar mai mare decat in anii trecuti. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, vamile din partea de est a Romaniei aflate in „gestiunea" Inspectoratului Iasi au fost tranzitate,…

- In urma cu putin timp Liviu Dragnea, presedintele camerei Deputatilor a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: 2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica…

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Implicarea Transgazului in Republica Moldova, intr-o tara vorbitoare de limba romana, este cea mai buna ocazie pentru Romania de a castiga experienta, incredere si competenta prin extinderea dincolo de granite a unor servicii atat de esentiale, precum cele de transport si furnizare de energie.

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…