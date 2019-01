O arma Beretta de ultima generatie ar putea fi produsa la Plopeni, negocierile cu italienii fiind finalizate in proportie de 60%, iar contractul ar putea sa fie incheiat in vara si in toamna sa aiba loc prima asamblare, a declarat joi, la Antena 3, ministrul Economiei, Niculae Badalau.

'Suntem in proportie de 60% de a produce in Romania o arma de ultima generatie, de generatie patru, Beretta. 60% ne-am inteles (cu italienii). Ea se va produce la Plopeni. Am avut negocieri si dansii au ales acest amplasament. Venim in prima faza cu peste 30% componente la ea, pentru ca este foarte clar…