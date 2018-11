România va produce icre negre. Unde va fi “capitala caviarului” Oradenii vor putea manca din nou icre negre “de la mama lor&". După o pauză de 100 de ani, porţiunea din Crișul Repede care străbate oraşul a fost repopulată cu o specie de sturion - cegă - care dă unul dintre simbolurile luxului, caviarul. Desigur, pescarii mai trebuie să aştepte până când vor putea face capturi din acest soi de peşte. Cega este singurul sturion adaptat şi în apele curgătoare şi, de mai bine de o sută de ani, a fost prezent doar în apele Crișului… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

