Romania va mai avea doar 8 milioane oameni in varsta de munca, pana in 2070. Avem localitati unde raportul dintre varstnici si tineri ajunge la 6/1

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut un milion de persoane in ultimele 3 decenii din cauza sporului natural negativ si alte 2,6 milioane de oameni prin emigrare in aceeasi perioada, a declarat, marti, directorul Institutului National de Cercetari Economice (INCE) al Academiei Romane, Luminita Chivu. "Pe…

- În 5 ani economia va avea nevoie de peste jumatate de milion de persoane în plus pe piața forței de munca care nu pot fi acoperite din resursele de munca interne daca nu se iau masuri, se arata într-un studiu al Confederației Patronale Concordia, KPMG și Institutul Național de Cercetari…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME) . Acesta are rolul de a proteja UE de o eventuala criza economica si financiara. Raportul cuprinde si…

- Partidul Popular European (PPE) a lansat la Atena, joi si vineri, in cadrul unei reuniuni a biroului politic, discutia despre un plan pentru crearea de cinci milioane de noi locuri de munca in urmatorii 5 ani, fara a preciza insa daca acesta ar urma sa fie insotit de noi masuri de stimulare a angajarilor…

- In 2018, Romania a avut cel mai mic numar de copii nou-nascuți din ultimii 50 de ani. Anul trecut in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din ultima jumatate de secol, potrivit datelor oficiale disponibile și a celor obținute de Edupedu.ro. Practic, de la decretul dat in 1966 de Nicolae Ceaușescu,…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 26%, aproape 8 miliarde de euro, a anuntat, marti, la Palatul Victoria, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ea mentionand ca ne incadram in media Uniunii Europene, de 27%. In ianuarie 2017, rata de absorbtie a fondurilor UE era la un nivel de 0%, a…

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu scrie scrie intr-o postare pe Facebook ca la finalul acestui an vor fi si tari care vor pierde fonduri. "Consider ca am facut maximum posibil, impreuna cu echipa mea din Cabinet și serviciile din subordinea mea, DG Regio, sa ajutam Statele Membre,…