Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de Finlanda cu scorul de 91-45 (27-12, 26-7, 23-9, 15-17), miercuri, in Grupa F a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Prishtina (Kosovo). Tricolorele veneau dupa 69-80 cu Turcia si 100-47 cu Kosovo.Nicolett Orban,…

- Selectionata Romaniei a fost surclasata de Finlanda cu scorul de 91-45 (27-12, 26-7, 23-9, 15-17), miercuri, in Grupa F a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Prishtina (Kosovo). Tricolorele veneau dupa 69-80 cu Turcia si 100-47 cu Kosovo. Nicolett…

- Romania avea nevoie de o victorie la cinci goluri diferența pentru a se califica in semifinale in partida cu Ungaria de la turneul final al Campionatului European de handbal Under 19, care are loc la Gyor. N-a obținut nici victoria, fiind invinsa de selecționata țarii gazda cu 31-21 (12-11), astfel…

- Tehnicianul turc Ayhan Avci este noul antrenor principal al echipei nationale de baschet feminin a României. Federatia Româna de Baschet a parafat cu acesta o întelegere valabila pâna în februarie 2021, data încheierii urmatoarei campanii de calificare pentru Women's…

- Petre Apostol Echipele nationale de volei masculin U18 si U17 au participat la Campionatele Balcanice, desfasurate in Kosovo, respctiv Bulgaria. La ambele formatii tricolore, pe banca tehnica s-au aflat antrenori ploiesteni, la U18 fiind prezent Madalin Marinescu (antrenor secund al fostei campioane…

- Reprezentativa feminina universitara a Romaniei a cedat in fata selectionatei similare a Finlandei, cu scorul de 5073 (14-27, 15-9, 13-18, 8-19), astfel ca, baschetbalistele pregatite de antrenorul Catalin Tanase vor juca, miercuri, impotriva reprezentativei Slovaciei, pentru locurile 11-12 din clasamentul…

- Italia sta la mana Romaniei pentru calificarea in semifinalele Campionatului European U21. Nationala noastra trebuie sa castige cu Franta pentru ca tara gazda sa prinda cel mai bun loc 2 si sa mearga intre primele 4 natiuni ale turneului final.Federico Chiesa (21 de ani) a parut, la conferinta…

- Fanii fotbalului din Romania au avut ocazia sa ii urmareasca, marti seara, pe jucatorii antrenati de Mirel Radoi evoluand in primul meci din cadrul Campionatului European de tineret. Tricolorii Under 21 au trecut fara probleme de Croatia, cu 4-1. Romania a deschis scorul prin George Puscas, din penalty,…