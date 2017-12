Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de...

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Primarul Municipiului Botoșani, Catalin Flutur, se alatura Asociației Municipiilor din Romania al carui Comitet Director, intrunit ieri in ședința și-a manifestat ingrijorarea cu privire la recentele hotarari luate in plenul Parlamentului prin votul dat la Legea Bugetului de stat pentru anul 2018.

- "Romania este cel mai pro-american stat din UE. Suntem primii care implementam ceea ce a spus Donald Trump privind alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Acești bani vor merge pentru dotari noi și am cumparat sisteme de rachete Patriot pentru aparare. Pentru noi a fost o prioritate sa lucram cu companiile…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti a organizat vineri, 15 decembrie 2017, la Sala Virgil Ogasanu a Palatului Culturii “ Teodor Costescu”, o conferinta de presa de lansare a proiectului „Intarirea capacitatii autoritatilor romane si sarbe de a reactiona in caz…

- Ministerul Finantelor propune extinderea cu 7 miliarde euro a programului privind Medium Term Notes (MTN) de emisiuni de titluri de stat pe pietele externe, de la 20 miliarde de euro, cat este prevazut in HG 1264/2010, la 27 miliarde de euro, pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei…

- Anunt extrem de important al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in privinta investitiilor straine din tara noastra. BNR spune ca investițiile straine au crescut la 4,09 miliarde de euro, in primele zece luni de anul acesta, de la 3,4 miliarde de euro, in perioada similara de anul trecut.Citește…

- Cabinetul Tudose ar urma sa adopte in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimează o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,5% anul viitor, până la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit…

- Ministerul Finantelor apreciaza, in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia acesteia pe anii 2019-2021, ca un eventual cutremur de mare magnitudine ar putea provoca pierderi de mai mult de 7% din PIB, avand in vedere vechimea constructiilor si intarzierea implementarii…

- Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor Ionut Misa bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul Marcel Ciolacu. "Pe data de 6, va intra în şedinţa de Guvern şi va…

- Gheorghe Hagi a vorbit, intr-o conferinta de presa maraton, despre problemele din fotbalul romanesc, printre care reducerea numarului echipe din toate esaloanele. El le-a solicitat tuturor factorilor de decizie din sport sa se implice mai activ. "Polonia s-a dus, a crescut. Cehia, la fel,…

- "Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat creșterea economica. Deci nu orice creștere conduce la dezvoltare daca nu este bine gestionata atat de piața cat și de intervenția selectiva a statului, evoluțiile macroeconomice favorabile pe ansamblu din ultimii ani nefiind resimțite…

- Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat a crescut de cinci ori, de la 1,3 miliarde de lei (0,17% din PIB) in perioada ianuarie — octombrie 2016 la 6,6 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde de lei, reprezentand 24,7%…

- ”Sceneta din ianuarie care a determinat explozia preturilor la energie se repeta. De data asta, pe piata gazelor. Niste baieti care fac jocurile Engie ori EON sau fie ale Gazprom, lanseaza in spatiul public mesaje care sunt de natura sa induca o stare de panica, de criza si, implicit, sa genereze…

- Guvernul britanic a redus estimarile referitoare la cresterea economica si a revizuit in crestere planurile de imprumut pana in anii 2020, dar ministrul de Finante a anuntat miercuri o serie de masuri de suplimentare a cheltuielilor, pentru a recastiga alegatorii, relateaza Reuters, preluata de News.ro.…

- "Chiar dupa aceasta dezbatere, am convocat la DEN Comandamentul de iarna pentru a face o ultima trecere in revista a tuturor pregatirilor la nivel tehnic. Vreau de la inceput sa transmit un mesaj clar pentru toata lumea: anul acesta pregatirile de iarna au inceput mult mai devreme decat in 2016 și…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Ultima data cand ritmul de crestere al economiei Romaniei l-a depasit pe cel al Chinei a fost in 2008, cu putin inaintea izbucnirii crizei financiare globale. Politicienii s-au bucurat de acel succes inainte ca statul balcanic sa fie puternic afectat de criza, fiind nevoita sa solicite asistenta financiara…

- Negociatorul-șef european pentru Brexit, Michel Barnier, a acordat vineri Londrei un termen de doua saptamani pentru a-și imbunatați propunerea privind plata facturii Brexit-ului, estimata de UE la 60 de miliarde de euro.Aceasta așteapta raspunsul inainte de a trece eventual la urmatoarea…

- "In acest an am inmagazinat cu circa 50- mai mult fata de anul anterior. Am ajuns la circa 3,5 milioane MWh in aceasta perioada. Pretul nostru realizat la gaze a fost semnificativ mai jos decat cel de pe platforma centrala a Bursei Romane de Marfuri (BRM). Piata este sub presiune, datorita dinamicii…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a raportat in primele noua luni un profit net de 1,18 miliarde lei, mai mare cu 66% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce productia de gaze a urcat cu 23,6%, la 3,75 miliarde metri cubi, potrivit rezultatelor…

- In cadrul Raportului macroeconomic de toamna Comisia Europeana previzioneaza pentru Romania o decelerare a ritmului anual de crestere economica de la 5,7% in 2017 la 4,4% in 2018, respectiv 4,1% in 2019, scenariu axat pe temperarea consumului privat si redinamizarea investitiilor productive, arata…

- Guvernul Romaniei se va intruni intr-o sedinta festiva la Iasi, Romania in 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului „Centenarul Marii Uniri", in timp ce o intrunire similara a Parlamentului, care ar fi trebuit sa aiba loc tot la Iasi, a fost amanata, a anuntat, ieri, presedintele Consiliului…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, in cadrul intrevederii, la care a participat si ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, vicepremierul Ciolacu i-a informat pe reprezentantii BERD si cu privire la masurile concrete pe care Guvernul intentioneaza sa le ia pentru transparentizarea sistemului…

- Membrii Sindicatului Autoturisme Dacia vor organiza, marti, pe platforma de la Mioveni, un miting de protest fata de masurile fiscal-bugetare ale Guvernului. "Consiliul Sindicatului Autoturisme Dacia a hotarat, in sedinta din data de 27 octombrie 2017, organizarea unui mare miting de protest…

- Romania trebuie sa plateasca 2,1 milioane de euro, in noiembrie, catre Banca Mondiala din imprumutul stand by contractat in 2009, suma reprezentand dobanzi si comisioane, relateaza Agerpres.Suma totala de plata catre UE si Banca Mondiala in acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din aceasta valoare,…

- Ministerul Finantelor, Ionuț Mișa, estimeaza pentru prima data ,în nota de fundamentare care însoteste proiectul de ordonanta de urgenta de modificare a codului fiscal, cât reprezinta valoarea muncii la negru din România: 90 de miliarde de lei. Aceasta înseamna…

- Deficit bugetar de sapte miliarde de lei, in primele noua luni ale anului Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni indica un deficit de 0,81% din PIB, fapt care demonstreaza ca Romania se incadreaza in tinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilita pentru anul 2017, arata Ministerul…

- Intr-adevar, Romania inregistreaza o evaziune fiscala la TVA de 37%. Cea mai mare din Europa. Anul trecut din 19 miliarde Euro TVA de colectat, au ajuns la buget doar 11,7 miliarde Euro. 7,3 miliarde euro s-au pierdut pe drum. Nici anul acesta nu stam mai bine la colectarea veniturilor bugetare.…

- Cele 7 sisteme de rachete sol-aer Patriot, pe care Romania urmeaza sa le achizitioneze de la Guvernul SUA, incepand cu anul 2017, costa 3,9 miliarde USD, fara TVA, iar plata urmeaza a se face inaintea livrarilor, potrivit unui proiect de lege elaborat de MApN si pus in dezbatere publica. Astfel, MApN…

- MApN a pus in dezbatere publica Legea pentru realizarea “Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)”, care prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei Guvernului SUA a contractelor de stat tip Letter…

- Astfel, MApN a pus in dezbatere publica Legea pentru realizarea “Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)”, care prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei Guvernului SUA a contractelor de stat…

- PNL ii solicita premierului Mihai Tudose sa-l demita pe ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat luni președintele liberalilor, Ludovic Orban. „Solicitam premierului Tudose demiterea ministrului Mișa. Este inadmisibil ceea ce se intampla de la investirea Guvernului la nivelul Ministerului Finanțelor.…

- Curtea de Conturi a publicat recent „cartea alba" a institutiei, in care prezinta activitatea si rezultatele de la inceputul anului 2009 si pana la jumatatea acestui an. A calculat prejudicii de aproape 12 miliarde de lei, si, pentru cea mai mare parte a lor, au fost sesizati procurorii. Platile nelegale…

- Și mai surprinzator este faptul ca programul s-a derulat deja, in sensul ca miliardul de euro luat de Romania la inceputul acestei luni a fost ultimul din cele 20 de miliarde derulate deja in cadrul programului. Imprumuturile au inceput in anul 2012 și s-au derulat pe durata a șase ani. Cu alte cuvinte,…

- Plațile procesate catre beneficiarii fondurilor europene se cifreaza, in prezent, la 933 milioane de euro iar valoarea liniilor de finanțare deschise se ridica la 19 miliarde de euro, potrivit bilanțului fostului ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb. "Parasesc portofoliul…

- Importurile de bunuri, care alimenteaza consumul in crestere solida al romanilor, au dus la adancirea deficitului de cont curent la peste 4 miliarde de euro in primele 8 luni, arata datele publicate luni de Banca Centrala. Romania trebuie sa scoata cu peste 1.4 miliarde de euro mai mult ca sa acopere…

- Programul „Rabla Clasic” va fi suplimentat cu 25 de milioane de lei, urmand sa fie disponibile 3.800 de vouchere noi, s-a stabilit in ședința de Guvern de joi . Pe langa suplimentarea Programului „Rabla Clasic”, Guvernul a alocat 10 milioane de lei pentru demararea Programului RO-LA, prin care se urmarește…

- Senatul a decis, marti, retrimiterea la Comisia de buget a proiectului de lege privind plata TVA defalcata. Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a motivat ca nici Ministerul Finantelor, nici initiatorii amendamentelor nu au clarificat aspecte care tin de impactul bugetar al exceptarii de la aplicarea…

- Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, participa in perioada 11 - 16 octombrie 2017, la reuniunea anuala a Grupului Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International (FMI), la Washington D.C., SUA, unde va avea discutii despre strategia fiscal-bugetara si despre rolul ministerului in mentinerea…

- Potrivit președintelui Consiliului Național al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu, pentru aplicarea noii legi a salarizarii, finanțarea de baza la universitațile din Romania, in 2018, trebuie sa creasca de la 2,7 miliarde lei la 3,9 miliarde lei. Potrivit acestuia, subiectul privind aplicarea legii-cadru…

- Ministerul Sanatații anunța ca Romania va beneficia de fonduri europene nerambursabile de aproape 200 de milioane de euro pentru cinci programe naționale de screening. Banii vor merge catre programe de depistare precoce a cancerului de col uterin, a cancerului de san, tuberculozei, hepatitelor B,C și…

- Infrastructura rutiera din Vama Albița , cel mai important punct terestru de trecere a frontierei din Romania, va trece, pentru reabilitare, din administrarea ANAF in cea a Ministerului Transporturilor. Așa a primit asigurari prefectul județului Vaslui in urma intalnirii pe care a avut-o cu ministrul…

- Primarul municipiului Targoviste, Cristian Stan a anuntat ca municipiul Targoviste este singura unitate administrativ teritoriala din Romania care a obtinut finantare pentru construirea a patru statii de reincarcare pentru vehicule electrice in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de…

- Romania se imprumuta cu un miliard de euro de la Banca Europeana de Investiții pentru pentru proiecte de infrastructura de transport. Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost postat proiectul de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania…

- Pentru a intra in posesia extrasului de cont, doritorii trebuie sa se prezinte personal la sediul institutiei din Bucuresti, B-dul Carol I nr. 34-36, etajul 3, cu actul de identitate in original. Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti si Uniunea…

- Pensiile speciale și promisiunile electorale au facut ca anul acesta deficitul prognozat al Pilonului I sa fie de peste 6 miliarde de euro. In disperare de cauza, Guvernul a pus ochii pe banii din Pilonul II și a trecut la mariri de taxe, impozite și acciza la benzina.

- In aceasta marja de creștere, s-au inregistrat 184 de mașini electrice 100%, numarul acestora fiind mai mult decat dublu in comparație cu primele opt luni din anul 2016, cand se vandusera 67 de unitați. Conform statisticii, in perioada ianuarie — august 2017, ponderea autoturismelor ecologice…