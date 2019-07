Stiri pe aceeasi tema

- Cazul revoltator al Alexandrei Maceșanu a scos la suprafața tot ce era mai rau din instituțiile de „siguranța și incredere”: blocajul inspaimantator, acoperirea instituțiilor de avize și hartii (ca pe vremea Colectiv), incompetența care provoaca moarte. Peste 1 milion de angajați din sistemul public,…

- Pe 26 și 27 iulie, incepand de la ora 17:00, clienții illy CAFFE vor avea ocazia sa asculte piesele care l-au facut celebru la nivel international. Cel care a mixat in fața a zeci de staruri precum U2, Black Eyed Peas, Lionel Ritchie, Oliver Stone și Julian Lennon va face sa va simțiți ca niște vedete,…

- Sunt tot mai numeroase vocile care afirma sus si tare ca masinile cu volan pe dreapt ar trebui interzise in Romania, deoarece pot reprezenta un real pericol pentru partenerii de trafic! O astfel de masina a ajuns astazi in albia raului Lapus, in Targu Lapus, judetul Maramures.

- Romania a cucerit patru medalii de argint la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Racice (Cehia), cate doua la fiecare sectiune. La tineret, Constantin Diba a terminat pe locul secund in proba de canoe-1 pe 1.000 m, cu timpul de 3 min 52 sec 021/1000,…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR) sustine implementarea efectelor referendumului convocat in data de 26 mai 2019, in special „extinderea dreptului de a ataca Ordonantele de Urgenta direct la...

- Foreign direct investments declined by about 20 percent in Q1 of 2019 compared to the similar period of 2018, to 1.243 billion euro, according to data released on Tuesday by the National Bank of Romania (BNR)."The direct investments of non-residents in Romania totaled 1,243 million euro (as…

- Ingrijorata de escaladarea consumului de droguri, alcool și tutun in randurile tineretului din Romania, mai ales in randurile adolescenților (chiar a copiilor), sub ochii nepasatori ai guvernanților, „Asociația Antidrog Est-Europeana” organizeaza /perioada 16-17 mai a.c./, in municipiul Bacau, o conferința…

- Canotaj COMPETITIE… Echipajele Romaniei vor fi prezente la Cupa Mondiala I la canotaj. Printre tinerii sportivi care vor reprezenta Romania la prima competitie importanta din 2019 se numara si Iulian Nestian, din Murgeni, si Iuliana Buhus, din comuna Alexandru Vlahuta. Cei doi canotori vor concura in…