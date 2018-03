Romania va fi reintrodusa, din 2019, in cataloagele Dertour

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat ca pana la finalul acestui an vor fi redeschise toate birourile de promovare externa, inchise in 2017 de fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre. Tot pana la finalul anului 2018, Romania va avea o strategie integrata in turism, in care va fi implicat…

- Romania va fi disponibila in cel mai scurt timp in cataloagele de promovare ale turoperatorului german Dertour. Decizia a fost luata dupa ce ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, a participat, atat in țara, cat și la Berlin, la mai multe intalniri cu intreaga conducere a turoperatorului german.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat miercuri, legat de logo-ul care promoveaza Romania, ca exclude posibilitatea folosirii unei oi (aluzie la campania ministrului Agriculturii “Alege oaia”) si ca “frunza doamnei Udrea” nu poate fi schimbata.

- Ofertele turistice din Romania pentru turismul individual vor fi reintroduse in catalogul principal al tour operatorului Dertour, din anul viitor, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Vin de la o sedinta de consultare cu mediul privat. Imi…

- MASURI… Primaria Vaslui acorda bonificatii de 10%, pentru cei care achita integral impozitele si taxele locale pana la data de 2 aprilie. Directorul economic al institutiei, Eugen Bot, spune ca termenul initial era 31 martie, insa faptul ca acesta cade intr-o sambata face ca ultima zi de plata integrala,…

- Social-democratii s-au reunit sambata, 10 martie 2018, intr-un Congres extraordinar, pentru a-si alege noua conducere nationala formata din presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. Premierul Viorica Dancila a fost aleasa presedinte executiv al PSD, in timp ce in regiunea…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, presedinte al organizatiei PSD Sibiu, a declarat vineri ca nu exista nicio dictatura in Partidul Social Democrat, iar fiecare va vota la congres conform constiintei. Intrebat despre votul, la congres, pe candidaturile la functiile de presedinte executiv…

- Prima ambulanta sosita la fata locului, si aceea cu mare intarziere, l-a preluat doar pe concubinul agresor. "Asistenta a facut triajul, agresorul era mai grav, motiv pentru care pe el l-au luat", a explicat pentru Romania TV Marian Hiru, directorul Serviciului de Ambulanta Arges. Conducerea…

- De acum inainte, cele 63 de sculpturi din Ungheni, realizate in cadrul tradiționalelor tabere de sculptura, vor fi insoțite de placuțe speciale, unde cei interesați vor putea gasi informația necesara cu privire la fiecare sculptura in parte: denumirea, autorul, anul crearii. ”Ne-am gandit ca este nevoie…

- Numarul oficial al populației Republicii Moldova va fi revizuit în acest an de catre Biroul Național de Statistica (BNS) în conformitate cu datele Recensamântului Populatiei si Locuintelor din 2014. Procesul de revizuire a numarului populației va dura pâna…

- Un foc de arma s-a auzit cand directorul institutiei a incercat sa patrunda in clasa, insa nimeni nu a fost ranit sau in pericol, a precizat un purtator de cuvant al politiei din oras. La 14 februarie, un adolescent in varsta de 19 ani a ucis 17 persoane intr-un liceu din Florida, relansand vechea dezbatere…

- Mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie AGERPRES.Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce temperaturi EXTREME ne confruntam…

- Un barbat in varsta de 41 de ani a murit dupa ce s-a aruncat in gol, sambata, de la etajul X al Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta…

- Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica confirma ca tarifele pentru gazele naturale pot fi micșorate cu 15-20%. Tudor Copaci a declarat în cadrul audierilor de la Comisia parlamentara pentru economie buget și finanțe ca ”sunt create premise care…

- Tudor Copaci, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), comenteaza investigațiile Centrului Național Anticorupție pornite in urma denunțului facut de liderul PAS Maia Sandu. Copaci susține ca atit instituția cit și personal, conducerea ANRE colaboreaza cu CNA. Solicitat…

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.

- Directorul general adjunct al Politiei Locale Ploiesti, Cristinel Toader sustine ca fostul procuror Mircea Negulescu si unitatea de "elita" a DNA Ploiesti i-au fabricat dosarul si a depus, in acest sens, o plangere penala la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Citeste si: Ministrul…

- Investitii in proiecte de importanta nationala, elaborarea Legii Turismului, reducerea legislatiei stufoase din domeniu si crearea unui fond de garantare a pachetelor turistice sunt prioritatile noului ministru al Turismului, Bogdan Trif, pentru acest an.

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Up Moldova deține cea mai mare rețea naționala de parteneri pentru acceptarea tichetelor de masa Dejun. Astfel, peste 500 de locații, magazine și restaurante din Republica Moldova sunt gata sa ofere clienților sai, posibilitatea de a achita prânzul sau produsele alimentare prin intermediul…

- Romania.travel, portalul de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, inchis dupa ce reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Site-ul a redevenit activ incepand de sambata, dupa ce ministrul Turismului, Bogdan Trif,…

- Fostul presedinte Emil Constantinescu si directorul AGERPRES, Alexandru Giboi, s-au numarat printre persoanele primite de catre custodele Coroanei, Margareta si principele Radu, la Palatul Elisabeta, saptamâna aceasta, informeaza Casa Regala. Astfel, luni, custodele Coroanei, si principele Radu…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, s-a intalnit in urma cu cateva zile, in Washington, cu sefii a doua servicii secrete din Rusia, desi erau vizati de sanctiuni, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com.

- Mike Pompeo, directorul CIA, a declarat, in cadrul unui interviu acordat pentru BBC, ca Rusia vizeaza sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an, adaugand ca activitatea Rusiei de a se implica in afacerile interne ale altor state a ramas constanta.

- Directorul executiv de la Mazda America de Nord a dezmințit speculațiile potrivit carora Mazda și Toyota ar urma sa fuzioneze. Masahiro Moro susține ca Mazda vrea sa ramana o companie independenta, care sa construiasca mașini in stilul sau.

- Directorul general al Orange, Stephane Richard, a descurajat speculatiile privind tranzactiile din sectorul european al telecomunicatiilor, afirmand ca operatorii se concentreaza mai mult pe investitii in retele decat pe fuziuni, transmite Bloomberg.

- Bancherii, politicienii si directorii de companii participanti la Forumul Economic Mondial de la Davos au aflat, marti, vesti bune despre economia europeana, dar si avertismente legate de posibilitatea unei noi crize financiare si socurile protectioniste din Statele Unite. In timp ce bursele…

- Polițiștii din Buzau au deschis o ancheta dupa ce, pe o rețea de socializare, au aparut imagini în care o eleva este lovita în mod repetat de un coleg, în timp ce se aflau în microbuzul școlar, fara ca vreun adult sa intervina. Și la școala se fac cercetari. Pe imaginile care…

- Elevii Școlii Rachițele sunt plini de paduchi. Epidemia a izbucnit la inceputul anului școlar 2017 – 2018 și deja s-a extins la tot mai mulți elevi. Medicul din localitate le-ar fi explicat parinților cum se combate epidemia, dar nu a anunțat Direcția de Sanatate Publica, așa cum era obligat sa o faca.…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- NEWS ALERT Clujana a intrat in insolventa. Instanta a admis cererea fabricii clujene Decizia a fost luata miercuri de Tribunalul Specializat Cluj, dupa ce acum o saptamana instanta a amanat luarea unei decizii. Tribunalul Specializat Cluj a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Incepe sa functioneze institutia Avocatul Copilului Foto: pixabay.com. Începe sa functioneze institutia Avocatul Copilului, creata la solicitarea Comitetului ONU pentru drepturile copiilor. Zilele trecute, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea de reglementare a functionarii…

- Florin Sandu, director general al SC Modern Calor SA Botosani, societate cu capital integral de stat, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Potrivit unui comunicat…

- "Informatia vehiculata in presa cum ca, in primavara anului trecut, as fi emis un Ordin de ministru pentru a bloca afisarea preturilor la medicamente din CANAMED pe site-ul Ministerului Sanatatii este eronata! Incepand cu 5 iunie 2015, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Sanatatii…

- Peste o suta de agentii de turism, mai exact 107, au ramas anul trecut fara licenta de functionare, acestea fiind retrase de Ministerul Turismului. Culmea, pe lista se regasesc si firme pentru care licenta de functionare abia fusese eliberata in 2016. Pentru a nu mai intampina probleme in concediu,…

- Dupa ce astazi, intr-o conferinta de presa, mai multi cineasti moldoveni l-au acuzat pe directorul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), Valeriu Jereghi, ca ar sustine dezbinarea comunitatii de cineasti si ca Regulamentul consursului cinematografic intruneste mai multe lacune, acesta din urma…

- Conducerea Agentiei Judetene de Protectie a Mediului (APM) Covasna a anuntat ca Ministerul Mediului a acordat anul trecut derogare pentru impuscarea a 15 ursi periculosi din judetul Covasna, iar aproape zece dintre acestia au fost deja recoltati. Directorul APM Covasna, Gheorghe Neagu, a precizat ca…

- Cheltuielile companiei Tarom vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Această sumă a reieşit din analiza…

- Proiecte de fluidizare a traficului in Bucuresti Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a prezentat miercuri mai multe proiecte de fluidizare a traficului în Bucuresti. Ce planuri are edilul pentru acest an, ne spune Nicoleta Stoian: "Construirea de parcari - supraterane…

- Prima prognoza completa de la ANM, pe luna ianuarie. VEZI cum va fi vremea la inceputul lui 2018 Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a vorbit la Romania TV despre cum va fi vremea la final de an, dar a oferit si date in premiera despre cum va fi vremea…

- Constantin Ancuta, directorul hergheliei din Mangalia, face noi precizari privind incediul izbucnit joi seara, la un fanar. Astfel, potrivit acestuia, focul a distrus doar 500 mp din fanar. "Nu au fost afectati 2000 de mp, ci 500 de mp din fanar. Angajatul de 40 de ani, care a ajuns la Spital aseara,…

- Dupa sinuciderea din ziua de Craciun a soților Maleon, care a lasat masca o țara intreaga, astazi, la Iași, au fost anunțate doua cazuri similare. Se poate vorbi, astfel, despre un val de sinucideri la Iași in numai trei zile. EXCLUSIV / Directorul bibliotecii din Iași și soția lui erau beți cand s-au…

- O tragedie a zguduit Iasul in prima zi de Craciun. Directorul BCU, Bogdan-Petru Maleon, si sotia sa au fost gasiti morti in casa. Cu adevarat socant este faptul ca ipoteza principala este cea a crimei urmata de sinucidere. De la aflarea vestii, aproape in exclusivitate se folosesc numai cuvinte de lauda…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general, Viorel Sorin Ciutureanu director economic, Adriana Frangu director dezvoltare, Marieta Elisabeta Stasi director…

- Directorul CS Crisul, Ionel Bungau, s-a declarat multumit de performantele inregistrate de sportivii clubului in sezonul recent incheiat. „Am avut un an bun spre foarte bun. Clubul nostru se ocupa cu sportul juvenil, dar iata ca, dupa foarte multi ani, am inceput sa batem la portile senioratului,…