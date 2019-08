Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, astazi, in ședința de guvern, la inițiativa Ministerului Turismului, un act normativ care faciliteaza promovarea Romaniei in mediul online. Hotararea de Guvern privind modificarea și completarea HG 20/2012 privind aprobarea Programului Multianual de Marketing și a Programului…

- Un acord de colaborare intre Asociatia Editorilor din Romania si Asociatia Editorilor din Republica Populara Chineza a fost semnat joi, in cadrul Targului International de Carte de la Beijing, la care Romania este tara invitata de onoare, anunta ICR, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Documentul a…

- Un eveniment special in acest sens va fi organizat la sfarșitul lunii, de Hospice Casa Speranței. Considerata ca fiind principalul promotor in Romania al conceptului de ingrijiri paliative, organizația Hospice Casa Speranței a devenit in 27 de ani de funcționare cea mai mare fundație din țara care…

- Cele doua Romanii ale sistemului educațional devin tot mai vizibile cu fiecare evaluare a elevilor. Examenul maturitații a scos in fața decalaje uriașe. La un pol avem licee cu promovare 100%, iar la celalalt școli in care niciun elev nu a luat Bacalaureatul.

- Brașovenii care au trotinete electrice trebuie sa știe ca in viitorul apropiat este posibil sa nu mai circule cu acestea dupa bunul plac. Parlamentarii vor dezbate un proiect de lege care Un proiect de lege al PNL, depus marți la Camera Deputaților, pentru modificarea Codului rutier, reglementeaza circulația…

- Turistii straini au cheltuit in Romania 1,3 miliarde de lei, in trimestrul I din acest an, cu 162,5 milioane de lei mai mult fata de aceeasi perioada din 2018, noteaza Ministerul Turismului, intr-un comunicat de presa, transmis vineri AGERPRES. ‘La nivel national, suntem la momentul la care Executivul…

- Perspectivele exportatorilor romani sunt pozitive, avand in vedere tendința de creștere constanta a consumului și importurilor de vin pe cele doua piețe, numarul important de turiști, precum și apariția unei noi clase de consumatori locali din randul tinerilor, care asociaza vinul cu evenimentele…

- Voucherele de vacanta fac bine turismului intern, pe de o parte, insa pe de alta parte creeaza probleme, sustine mediul de afaceri din Romania, care solicita Ministerului Turismului sa imbunatateasca aceasta politica publica, acum ca se vad foarte clar...