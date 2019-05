Stiri pe aceeasi tema

- Vremea capricioasa din ultima perioada a oferit o noua „lovitura”. O adevarata tornada i-a ingrozit pe trecatori, chiar la noi, in Romania. Acum, la doar 2 zile de la producerea tornadei care „a aruncat” pur și simplu in aer un autocar, meteorologii fac un anunț șocant.

- O tornada a facut ravagii in judetul Calarasi din Romania. Sapte oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau a fost rasturnat de rafalele de vant, care au atins 90 de kilometri pe ora. In total, in vehicul erau 40 de persoane.

- O tornada s-a produs marti, 30 aprilie, in judetul Calarasi, in apropiere de Autostrada Soarelui. Fenomentul a fost surprins de mai multe persoane, care au publicat imaginile pe Facebook.Tornada a fost confirmata, la Antena 3, de reprezentanti ai Administratiei Nationale de Meteorologie. Fenomentul…

- Vremea se va incalzi duminica, urmand a se inregistra valori diurne usor mai ridicate decat cele climatologic specifice datei, in regiunile intracarpatice, si apropiate de acestea in restul zonelor. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), maximele vor urca pana la 20 de grade. La mijlocul…

- Un studiu aparut saptamana aceasta arata ca tinerii din Romania sunt mai puțin atrași de plecarea din țara, chiar daca tendința generala se pastreaza. Explicația ar fi, conform cercetatorilor,...

- Prezent la Conferința extraordinara a PSD Calarași, fostul europarlamentar Victor Negrescu și-a manifestat increderea ca PSD va caștiga alegerile pentru Parlamentul European."Partidul Social Democrat este pregatit pentru alegerile europarlamentare. Echipele noastre sunt mobilizate pentru a…

- Mircea Gheordunescu a vorbit in cadrul conferinței transmise in LIVE de DCNews despre eforturile extraordinare pe care le-a facut diplomația romana pentru ca țara noastra sa indeplineasca toate condițiile pentru a adera la UE: ”Marea problema pe care o avea Romania, pana la aderare, va spun…

- Testari gratuite pentru hepatita B și C. Cum poți beneficia de teste. Romanii inscriși pe listele medicilor de familie pot face gratuit testele in vederea depistarii hepatitei de tip B sau a celei de tip C. Astfel, la recomandarea medicilor de familie, aceste teste se fac gratuit. Medicii recomanda…