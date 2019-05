Stiri pe aceeasi tema

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania, calculat pe baza estimarilor membrilor organizatiei, a crescut usor in martie, fata de luna anterioara, cu 0,5 puncte pana la 34,9 puncte, dar analistii estimeaza ca euro ar putea depasi pragul de 4,85 lei in urmatoarele 12 luni

- Celebrul producator britanic de mașini sportive de lux, compania Aston Martin, a deschis prima sa reprezentanța din Europa Centrala și de Est la București (Calea Bucurestilor nr. 91 A, Otopeni). Cele mai apropiate centre Aston Martin de aceasta zona se aflau anterior la Viena sau Istanbul.

- Vara frumoasa din primavara se opreste brusc. De maine, un val de aer rece va acoperi Romania. La munte se intoarce iarna autentica, iar in celalalte zone temperaturile scad si cu 15 grade. Cristi Popovici vin cu ultimele informatii de la meteorologi.

- Anunț de maxima importanța pentru romani! Mircea Radulian, directorul stiintific al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), a dezvaluit ce se va petrece in Romania in urmatoarea perioada, din punct de vedere seismic!

- Romania este lovita de o noua epidemie. Rujeola a luat locul gripei si cu fiecare zi creste numarul imbolnavirilor si deceselor. Este ingrijorare la nivel european, iar tara noastra este, din pacate, in top in ce priveste cazurile de imbolnaviri si decese. O tanara de 20 de ani din Iasi a fost rapusa…

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, l-a criticat pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa ce a venit astazi la Parchetul General si a purtat discutii cu procuroarea Elena Iordache, presedinta Asociatiei Procurorilor din Romania. Dupa aceste discutii, ministrul a anuntat ca va declansa…

- Romania este lovita de un val de aer polar, iar ninsorile abundente si viscolul puternic au creat probleme in mai multe zone din tara. In judetul Brasov, drumarii au intervenit la foc continuu pentru a curata soselele de stratul de zapada depus si abia daca au facut fata. Pe Valea Oltului, traficul…

- Dupa valul de aer saharian, Romania va fi lovita de un val de aer polar, care se va manifesta pana in 18 februarie. In aceasta perioada, temperaturile vor cadea pana la minus 15 grade Celsius. De maine, vor cadea ninsori la munte, iar in restul teritoriului - ploi si lapovita.