- Problema dublului standard va fi rezolvata, a afirmat marti, ministrul Economiei, Niculae Badalau, prezent la Comisia pentru piata interna si protectia consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European (PE - IMCO), mentionand ca Romania va avea laboratoare dotate pentru a constata orice dublu standard,…

- Industria de aparare romaneasca va fabrica o noua arma de asalt, de ultima generatie, in colaborare cu compania Beretta, la standarde NATO, finalizarea contractului fiind prevazuta pentru vara, iar inceperea productiei in toamna, a declarat joi ministrul Economiei, Nicolae Badalau. Arma va fi fabricata…

- Centenarul pe care-l aniversam sambata este un moment de aducere aminte, dar si promisiunea unui nou inceput, adica obligatia pe care o avem de a construi si dezvolta Romania, de a crea o societate in care sa fie mai multa prosperitate si mai putina saracie si in care fiecare tanar sa-si poata atinge…

- Cu o saptamana inaintea Centenarului Marii Uniri, primarul orașului Bolintin Vale, Daniel Traistaru, a organizat o acțiune speciala, menita a marca marea sarbatoare a romanilor. Printre cei prezenți s-a numarat și președintele Consiliului Județean, Marian Mina, care, duminica, nota, pe pagina sa de…