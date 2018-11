Romania va avea salariu minim diferentiat in functie de studii si vechime. Guvernul a adoptat OUG

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Romania vor fi obligati sa le acorde angajatilor un salariu minim diferentiat in functie de studii si vechime, a decis vineri Guvernul, adoptand o Ordonanta de Urgenta care stabileste cadrul pentru introducerea acestei diferentieri.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, ordonanta de urgenta care prevede modificarea Codului Muncii si introduce definitia de salariu minim diferentiat. Dupa publicarea OUG in Monitorul Oficial, Executivul urmeaza sa aprobe o hotarare in care care sa fie mentionate sumele.

