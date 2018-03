Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Floarea de colț este o planta care a fost declarata monument al naturii. Este o planta extrem de rara și protejata prin lege inca din 1931. In Romania, este ocrotita in rezervațiile naturale din Piatra Craiului, Munții Bucegi și Ciucaș. Un simbol național in Austria și Germania, floarea de colț este…

- The Economist: Liviu Dragnea dirijeaza o serie de prim-ministri fara insemnatate Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Proiectul de lege, care se inscrie in seria reformelor sociale promovate de guvernul lui Alexis Tsipras, a fost sustinut de deputatii majoritatii, in care sunt aliate stanga radicala si dreapta suveranista, si de opozitia de centru-stanga. Opozitia conservatoare si neonazistii, precum si partidul…

- Parlamentul grec a legalizat joi productia de canabis in scop terapeutic si de produse farmaceutice derivate, informeaza AFP. Proiectul de lege, care se inscrie in seria reformelor sociale promovate de guvernul lui Alexis Tsipras, a fost sustinut de deputatii majoritatii, in care sunt…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a avut in aceste zile mai multe intalniri la sediul instituției in vederea completarii și detalierii calendarului de evenimente care vor avea loc in județul Suceava sub egida Centenarului. Luni a avut loc intalnirea cu reprezentanții etniilor din Bucovina,…

- "Legile Justitiei se intorc in Parlament pentru dezbatere, ca urmare a sesizarilor PNL la CCR pe aceste legi declarate si acceptate ca fiind neconstitutionale. Din nefericire, majoritatea PSD-ALDE a incercat prin modificarea regulamentului sa obstructioneze dreptul Opozitiei parlamentare de a sustine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- Primaria Bistrița incepe demersurile pentru inființarea Liniei Verzi in municipiu. Proiectul este unul indrazneț, iar municipalitatea spera sa fie mai puțina poluare in oraș, dar și trafic fluidizat.

- Toate consultatiile, investigatiile si tratamentele gravidelor ar putea fi asigurate gratuite, potrivit unui proiect de lege semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru și care urmeaza sa intre la vot final, saptamana viitoare, in Parlament. Proiectul de lege a trecut de Comisia de Sanatate si va intra…

- Daca in anii trecuți, votarea bugetului se facea dupa discuții aprinse, controverse, replici aruncate peste masa, acuze, amendamente propuse și respinse, in ședințe care durau cateva ore, la consiliul local Gherla se așterne incet liniștea, iar votarea proiectelor devine mai mult o formalitate. In ședința…

- Acesta este consilierul județean PSD pe care liberalii nu vor sa-l valideze deja de jumatate de an, profitand de faptul ca acum, in plenul CJ, Puterea și Opoziția au numar egal de voturi, 17. Motivul: validandu-l, coaliția PSD-UDMR-ALDE și-ar redobandi majoritatea de 18 consilieri. Marți,…

- Lista primarului Ionut Pucheanu de reabilitare a infrastructurii de cartier, prin refacerea completa a trotuarelor, asfaltarea strazilor, aleilor si crearea de locuri de parcare continua. Astfel, proiectul de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 215/27.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici…

- Protestele din ultimul an au jucat un rol de terapie de grup, dar este greu de crezut ca vor sensibiliza puterea politica, pentru ca "PSD nu poseda gena democratica", spune politologul Raluca Alexandrescu, apreciind totodata ca violenta atacurilor la statul de drept face din Romania un caz mai disperat…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- Compania japoneza Nintendo a anuntat ca a inceput productia la un film de animatie, care il va avea ca protagonist pe indragitul personaj Mario, si ii are ca producatori pe creatorul sau, Shigeru Miyamoto, si pe Chris Meledandri (''Minions''), relateaza joi EFE. Proiectul…

- Guvernul Viorica Vasilica Dancila a primit mai multe voturi decat Executivul Tudose, in conditiile in care coalitia PSD-ALDE a fost sprijinita de UDMR si de cativa deputati ai minoritatilor nationale. Opozitia a desfiintat, din vorbe, Puterea

- Ludovic Orban anunța ca liberalii vor vota impotriva Executivului care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care este cel mai bogat ministru și care se afla in coada clasamentului "O sa vedem la investire daca sunt slugile lui Dragnea…

- Ciprian Marica (32 de ani) este considerat unul dintre potentialii candidati la sefia Federatiei Romane de Fotbal. Fostul mare atacant se bucura de sustinerea lui Mircea Sandu, cel care a condus destinele fotbalului nsotru intre 1990 si 2014. Cu toate acestea, „Nasul” nu se va bucura prea tare, atunci…

- Puterea și Opoziția și-au dat mana in Parlament pentru a scuti persoanele fizice de plata TVA, impozit pe venit și contribuții sociale, atunci cand acestea vand blocuri valorand zeci de milioane de euro.

- Duma de stat a Federatiei Ruse pregateste o declaratie prin care va condamna decizia Chisinaului de a interzice difuzarea programelor informativ-analitice, politice si militare din Rusia. Potrivit proiectului de declaratie, deputatii rusi afirma ca legea respectiva ingradeste accesul liber al cetatenilor…

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…

- Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus, de schimb de experienta pentru studenti, pe care l-a introdus cand s-a ocupat in 1986 de portofoliul educational in timpul mandatului lui Jacques Delors. In Romania, peste 4 milioane de studenti romani au…

- Regulamentul pentru transport persoane in regim taxi, pus in dezbatere publica pe site-ul Primariei Capitalei pana in 7 februarie, prevede obligatia firmelor de taxi de a avea montat sistem de plata cu cardul in toate masinil si sanctionarea soferilor cu amenda de pana la 500 de lei daca refuza cursele.…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis printr un comunicat nemultumirea si indignarea fata de legile justitiei, tragandul l la raspundere pe prim ministrul Romaniei, Mihai Tudose.Redam mai jos textul integral:Se vor fi dus sa i caute pe amicii detinutilor Aia…

- Peter Sutherland, cel care a creat celebrul program pentru studenti ERASMUS, a decedat pe 7 ianuarie, la varsta de 71 de ani, potrivit FInancial Times., preluat de Ziarul Financiar.Proiectul pentru care este cel mai mandru, spunea acesta in 2016, a fost programul Erasmus pe care l a introdus cand s…

- Presedintele PMP Vaslui, deputatul Corneliu Bichinet, a declarat, duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca tinerii ar trebui sa nu mai critice PSD, ci sa se inscrie in alte partide politice, pentru a da jos de la putere formatiunea social-democrata.Parlamentarul a precizat ca asteapta…

- Un obicei al noptii dintre ani este cel al sarutului sub vasc, planta sacra in traditia multor popoare pagane. Vascul este simbolul iernii si al sarbatorilor de iarna iar obiceiul sarutului sub vasc apartine scandinavilor, care asociau vascul cu zeita dragostei. Vascul, cunoscut si sub numele…

- Noul proiect al PSD privind pragul pentru abuzul in serviciu sfideaza inteligenta a milioane de romani, a declarat, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac.Mai multi parlamentari ai PSD au depus un proiect de modificare a Codului Penal si a Codului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la proiectul de modificare a codurilor penale, initiat de social democratul Catalin Radulescu, ca PSD se transforma intr-o organizatie care vrea sa ii protejeze pe cei care au savarsit fapte de coruptie.„Suntem…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Legile justitiei au starnit, pe romanește, un adevarat circ in Parlamentul Romaniei. Puterea si Opozitia au facut un scandal imens. In prim plan a fost si una dintre deputatele USR, Cosette Chichirau, care ar fi amenintat-o pe Steluta Cataniciu de la ALDE.

- Legile justitiei au starnit, pe romanește, un adevarat circ in Parlamentul Romaniei. Puterea si Opozitia au facut un scandal imens. In prim plan a fost si una dintre deputatele USR, Cosette Chichirau, care ar fi amenintat-o pe Steluta Cataniciu de la ALDE.

- PSD, ALDE si UDMR au modificat ordinea in care se supun la vot amendamentele admise si respinse. Ca urmare, Opozitia nu-si va mai putea sustine in plen propunerile. Noile reguli au fost publicate in Monitorul Oficial, la scurta vreme dupa adoptarea in Camera Deputatilor. Directorul IPP, Adrian Moraru,…

- Legile justitiei au adus circul in Parlamentul Romaniei. Puterea si Opozitia au facut un scandal imens. In prim plan a fost si una dintre deputatele USR, Cosette Chichirau, care ar fi amenintat-o pe Steluta Cataniciu de la ALDE.Mai multe detalii aici: Scene IREALE in Parlament. Steluța Cataniciu…

- Ordonanța privind introducerea split TVA a fost adoptata, miercuri, de Parlament și merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Opoziția a criticat proiectul in plen, afirmand ca, prin aceasta masura, vor fi afectate nu doar firmele private cat și instituțiile publice. Parlamentul a adus mai…

- Majoritatea PSD -ALDE a modificat Regulamentul Camerei Deputatilor, astfel incat timpii de dezbatere a unei legi in plen sa fie redusi semnificativ. Practic, Opozitia nu mai poate dezbate in plen amendamentele respinse intr-o comisie, fiind discutate doar cele admise. La doar o ora dupa adoptare, modificarile…

- Camera Deputatilor dezbate modificarea regulamentului sau in ceea ce priveste supunerea la vot a amendamentelor, propunere facuta saptamana trecuta de parlamentari ai Puterii, dupa scandalul de la votarea pe amendamente a Statutului Magistraților.

- S-a modificat Regulamentul Camerei Deputaților, in comisia de Regulament. Potrivit modificarilor votate, și inițiate de deputatul PSD Eugen Nicolicea, amendamentele respinse nu se mai supun la vot, in plen. S-a dorit, astfel, eliminarea oricarei posibilitați a Opoziției de a tergiversa un vot, precum…

- Discursul și imaginea Opoziției nu-l impresioneaza pe Radu Banciu. Jurnalistul a vorbit in ediția de duminica a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre principala problema a Opoziției, in contextul in care PSD ”s-a facut praf”."Opoziția, deși ataca pe toate flancurile și are susținerea populara,…

- Modificarile la legea privind statutul magistraților ar putea fi adoptate luni seara, dupa ședința solemna in memoria Regelui, potrivit unor surse parlamentare. Actuala Putere vrea sa profite de reunirea deputațilo pentru ședința la care se va aduce un omadiu Regelui Mihai I, și sa supuna votului proiectul…

- Coaliția PSD-ALDE se pregatește de o perioada extrem de agitata in Parlament. Pe langa modificarile la Legile justiției, saptamana aceasta vor incepe și dezbaterile pe Legea bugetului de stat pe anul 2018. Citește și: Cine a modificat, de fapt, statutul procurorilor si judecatorilor. Cate…

- Partidele de opozitie pregatesc un adevarat blocaj pentru proiectul de buget pe 2018. In ciuda calendarului strans pentru depunerea amendamentelor, PNL, USR si PMP pregatesc fiecare mii de interventii care vor prelungi dezbaterile din Parlament si adoptarea bugetului.Partidul Miscarea Populara…

- Parlamentul pregateste o noua zi libera, Vinerea Mare, care ar putea deveni sarbatoare legala, informeaza romaniatv.net. Proiectul de lege a fost initiat de UDMR, PSD, PNL, PMP si minoritati, initiatorii sai precizand ca Vinerea Mare este sarbatoare legala in mai multe tari din Europa. A

- Dupa mai multe interventii foarte dure ale procurorului general, care a criticat modificarile la legile justitiei si chemarea la audieri in parlament a unor procurori de catre parlamentari, pe care i-a numit "inculpati de rang inalt", procurorul general Augustin Lazar primeste o replica dura de la…