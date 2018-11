Stiri pe aceeasi tema

- O informație recenta arata ca Sibiul va fi prima regiune din Romania care isi va lansa o moneda locala, Sibcoinul, in 21 noiembrie. Moneda va putea fi utilizata pe durata anului 2019, cand judetul va fi Regiune Gastronomica Europeana, a anuntat marti consortiul Regiunii Gastronomice Sibiu, pe pagina…

- Autoritatile din Sibiu vor lansa Sibcoin, prima moneda locala din Romania, in pregatirea programului Sibiu Capitala Gastronomica Europeana din 2019. Denumirea a fost propusa de Eugen Tintar. "Eu zic ca i se poate spune simplu 'Sibcoin', avand deja un frate virtual, 'Bitcoin'. Simplu…

- Sibiul va lansa Sibcoin, prima moneda locala din Romania, in pregatirea programului Sibiu Capitala Gastronomica Europeana din 2019, a anunțat Consorțiul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019. Moneda va fi prezentata oficial in 21 noiembrie, la Bucuresti, iar denumirea ei a fost aleasa in urma unui…

- Autoritatile din Sibiu vor lansa Sibcoin, prima moneda locala din Romania, in pregatirea programului Sibiu Capitala Gastronomica Europeana din 2019. Moneda se va lansa in 21 noiembrie, la Bucuresti, denumirea fiind aleasa printr-un concurs de solutii la care au fost invitati sa participe toti cei interesati.

- S-A STABILIT: Sibiul, o noua PREMIERA NAȚIONALA: unicul judet din Romania care va avea moneda locala: Sibcoin. Anuntul a fost facut marți, 6 noiembrie, de Consortiul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana 2019. Read More...

- Sibiul este prima regiune din Romania care isi va lansa o moneda locala, Sibcoinul, in 21 noiembrie, la Bucuresti, aceasta moneda urmand sa fie folosita pe durata anului 2019, cand judetul va fi Regiune Gastronomica Europeana, a anuntat marti consortiul Regiunii Gastronomice Sibiu, pe pagina oficiala…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa luni in circuitul numismatic un set de trei monede (din aur, argint si tombac cuprat) si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania, informeaza banca, printr-un comunicat. Moneda din aur…

- Deschiderea oficiala a celei de-a 16-a editii a ProEtnica, cel mai mare festival interetnic din Romania, care reuneste reprezentanti ai tuturor minoritatilor recunoscute din tara, a avut loc joi, in Cetatea Sighisoara, in prezenta autoritatilor locale si guvernamentale, precum si a ambasadorului Israelului…