- Alerta! Cutremure in serie in Romania. Vezi ce magnitudine au avut Doua cutremure au avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, in interval de jumatate de ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter. Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs duminica,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 11:24, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri, iar cele mai apropiate…

- Romania s-a cutremurat de doua ori luni, potrivit Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului care a anuntat ca un nou cutremur care a avut loc la ora 13:40:16, in judetul Vrancea, localizat manual.

- Doua cutremure de magnitudine 2.4, au avut loc in judetul Buzau, in aceasta noapte, la 144 145 kilometri adancime.Primul a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului la ora 22.15, iar al dolea la 23.56.Ambele au avut loc in zona cuprinsa…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,1 grade pe scara Richter, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, fiind al treilea seism inregistrat in mai puțin de 24 de ore, scrie Mediafax.Seismul a avut magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3.11, in…

- Cinci cutremure cu magnitudine cuprinsa intre 2,1 si 4,4 pe scara Richter au avut loc duminica in Serbia, din care patru la granita cu Romania - conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), relateaza...

- Cinci cutremure, din care patru la granita cu Romania, cel mai puternic avand magnitudinea 4,4 grade pe scara Richter s-au produs, duminica dimineata, in Serbia, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, fiind al doilea in ultimele 12 ore. Conform seismologilor, epicentrul a fost localizat in județul Buzau, iar magnitudinea mișcarii telurice a fost de 2,7. Site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) arata ca seismul s-a…