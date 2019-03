Romania va achizitiona interceptoare suplimentare pentru sistemul Patriot Guvernul Romaniei a semnat un acord cu armata americana pentru elemente suplimentare destinate sistemului Patriot.



Achizitia include o cantitate nespecificata de interceptoare GEM-T produse de Raytheon [NYSE: RTN], care vor fi folosite pentru sistemul de aparare antiaeriana Patriot®, se arata intr-un comunicat al companiei, remis Business24.



Achizitia este derulata prin programul Foreign Military Sales, derulat de Departamentul Apararii al SUA.



Patriot este un sistem defensiv ce sta la baza apararii antiaeriene a Europei si a NATO impotriva rachetelor balistice si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

