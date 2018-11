Stiri pe aceeasi tema

- Numarul 1 mondial, Novak Djokovic, l-a invins pe americanul John Isner, scor 6-4, 6-3, la Turneul Campionilor de la Londra. Novak Djokovic s-a impus intr-o ora si 13 minute, intr-un meci din grupa "Gustavo Kuerten" In aceeasi grupa, germanul Alexander Zverev l-a invins pe croatul Marin Cilic scor 7-6,…

- Județul Alba, locul 3 in topul persoanelor trimise in judecata pentru omor. Cele mai multe crime din Romania au loc pe strada, noaptea si in week-end. O analiza a crimelor din ultimii 5 ani, realizata de Parchetul General, arata ca omuciderile nu sunt specifice unei anumite regiuni, dar 3-4 judete s-au…

- Simona Halep a inceput saptamana cu numarul 54 in postura de lider mondial, jucatoarea noastra avand un avans de 1.046 fața de Angelique Kerber, clasata pe locul secund. Monica Niculescu a eșuat in tentativa de a-și apara titlul de la Limoges și a ieșit pentru prima oara dupa mai bine de opt ani din…

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 53 in fruntea clasamentului WTA, avand un avans de 1.046 de puncte fata de jucatoarea clasata pe locul al doilea, germana Angelique Kerber, la fel ca in ierarhia anterioara.Citește și: Schimbare BOMBA in noua Lege a Pensiilor - Mii de pensionari,…

- Cele mai poluate orase din Europa sunt in Macedonia, Italia si Romania. Chiar daca la nivel mondial se incheie pacturi pentru protectia mediului si reducerea nivelului de poluare, calitatea aerului din marile capitale europene lasa in continuare de...

- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana…

- GLO Marine, cea mai tanara firma de consultanta navala din Romania, formata din fosti studenti ai Facultatii de Arhitectura Navala din Galati, continua sa investeasca in studentii si proaspat absolventii institutiei de invatamant superior.

- Ierarhia a suferit o modificare importanta la vârf, în sensul ca Franța a fost egalata de Belgia pe prima poziție, cele doua împarțind acum fotoliu de lider cu câte 1729 de puncte. Campioana mondiala și Belgia, laureata cu bronz la Campionatul Mondial, sunt urmate în…