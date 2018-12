Stiri pe aceeasi tema

- „Se va pune tot mai mult accent pe servicii, de aceea cele mai mari salarii in viitor vor fi in acest sector. In IT, cele mai multe proiecte nu necesita o experienta foarte mare a angajatilor, ci sunt aduse in Romania proiecte pentru specialisti cu 2- 3 ani de experienta. Cata vreme nivelul de experienta…

- Romania isi propune revigorarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, a declarat, luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, la Forumul National SUERD. Evenimentul, ce a avut loc la Palatul Parlamentului, a fost organizat cu prilejul lansarii presedintiei Romaniei…

- Comisarul european Corina Crețu face o comparație intre Romania și țari precum Polonia, Serbia sau Croația, in domeniul realizarii infrastructurii de transport. Serbia are infrastructura, iar Croația nu ai zice ca a trecut prin razboi sau ca a intrat in UE cinci ani dupa noi, spune comisarul european.

- Lipsa infrastructurii de transport poate fi explicata prin mostenirea istorica, a afirmat, marti, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, la conferinta la nivel inalt privind viitorul...

- Shimon Galon, un executiv cu peste 20 de ani de experienta in Romania, implicat in dezvoltari si tranzactii imobiliare importante, va asigura prin Real Sol, companie pe care a fondat-o in 2014, consultanta si management imobiliar pentru patru proiecte...

- In acest moment, in Romania sunt in constructie 367.000 de metri patrati de spatii comerciale, cu date de livrare in 2018 si 2019, potrivit unei analize realizate de catre compania de consultanta imobiliara CBRE. Acestea sunt cuprinse in 19 proiecte,...

- In cadrul emisiunii/rubricii Money News, din cadrul postului de televiziune NCN, realizatorul Ancuța Stavar a prezentat modul in care Turda se va transforma cu ajutorul fondurilor europene, fiind...

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a spus, sambata, la Alba Iulia, ca in propunerea Comisiei pentru perioada 2021-2027 se afla o crestere de peste 10% pentru Romania, fata de fondurile de acum, transmite corespondentul MEDIAFAX.