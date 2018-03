Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mațan este golgheterul Europei la U19, cu 8 reușite in preliminarii. Mijlocașul de la Viitorul, marcator a trei din cele șase goluri inscrise de Romania in primele doua partide din Turul de Elita, este optimist inaintea ultimului meci cu Ucraina. Puștiul-minune ramane concentrat. ”Inca nu…

- "Tricolorii" spera intr-o asistenta-record, marți seara, la revenirea nationalei la Craiova dupa 14 ani, organizatorii partidei mizand pe 28.000 de spectatori. Zapada se topeste incet, dar sigur, iar Cetatea Baniei pare ca traieste in amaraciunea mortii lui Nicolae Tilihoi, simbol iubit al Craiovei…

- Ce a declarat Cosmin Contra dupa amicalul cu Israel. Selecționerul Romaniei era fericit dupa victoria tricolorilor, scor 2-1, sambata seara, la Netanya. Cosmin Contra a declarat la PRO X: ”Am controlat prima repriza, ocazii Budescu și Keșeru. Am inceput prost repriza secunda. In primele 20 de minute…

- Echipa nationala a Romaniei U 19 joaca sambata, ora 20.00, meciul cu selectionata similara a Suediei. Este a doua partida a "tricolorilor" in cadrul Turului de Elita, iar o victorie ar putea insemna o calificare la Campionatul European. In primul meci al grupei, Romania a zdrobit…

- Costel Galca participa la Ploiesti la turneul "Legenda Lupilor", organizat pentru a marca retragerea lui Daniel Chirita. Aici a discutat si despre alagerile FRF, programate la data de 18 aprilie, dar si despre fosta sa echipa, FCSB. "Am fost cu Ionut (n.red. - Lupescu) prin tara…

- Naționala de tineret a Romaniei a coborat pe locul 2 in preliminariile Euro 2019. Bosnia a devenit lider, dupa victoria reputata vineri, acasa, scor 1-0, impotriva reprezentativei Țarii Galilor. Tricolorii Under 21, pregatiți de Daniel Isaila, se afla la egalitate cu Bosnia, cu 12 puncte, din șase…

- Romania U19 – Suedia U19, in Turul de Elita, se joaca pe stadionul ”Ilie Oana”. Partida Ucraina – Suedia se va juca incepand cu ora 14:30, iar meciul Romaniei contra Suediei este programat la ora 19:30, informeaza frf.ro. Partida Romaniei va fi transmisa in direct pe canalul de YouTube FRF TV . Antrenament…

- In aceasta perioada echipa nationala Under 19 a Romaniei poarticipa la turneul de calificare la Europeanul ce va avea loc in vara acestui an in Finlanda. Acest turneu are loc in Romania, mai precis la Ploiesti. Ieri s-au jucat primele meciuri, echipa noastra reusind un debut de vis, 4 - 0 cu Serbia.…

- Turul de Elita U19 . Romania a surclasat Serbia la Ploiești și conduce in grupa de calificare la Euro 2018.. Tricolorii U19 s-au impus clar in fața selecționatei similare a Serbiei, 4-0, intr-un meci disputat pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Golurile Romaniei au fost marcate de Mațan (20′ și 61′),…

- Selectionata de juniori a Romaniei a debutat cu o victorie categorica, 4-0 (2-0) cu Serbia, miercuri, pe Stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, in Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Matan…

- Echipa nationala a Romaniei joaca miercuri, de la ora 19.30, contra selectionatei Serbiei U 19 in cadrul Turului de Elita U 19. Echipele probabile: Romania: Vlad - Harut, C. Dima, T. Baluta, Trusescu - Dulca, Vl. Dragomir - Morutan, Matan, Micovschi - Santean…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- Naționala de tineret a ajuns in Marea Britanie. Meciul Anglia U 21 – Romania U 21, sambata, de la 19.15. Tricolorii pregatiți de selecționerul Daniel Isaila au ajuns in cantonamentul de la Wolverhampton dupa un zbor de trei ore și jumatate. In Anglia, aceștia au fost așteptați de Ionuț Radu, Mihai Dobre…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Ninsoarea abundenta din Bucuresti le da peste cap planurile tricolorilor, iar lotul nationalei a plecat in aceasta dimineata spre Ploiesti, unde Cosmin Contra va conduce antrenamentul programat la ora 12:00.Luni, echipa nationala s-a antrenat pe teren sintetic in Centrul de Antrenament…

- Juniorii U19 au fost incurajați de naționala mare. Luni seara, cu doua zile inaintea debutului la Turul de Elita, jucatorii naționalei Under 19 a Romaniei au luat masa la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia alaturi de fotbaliștii primei reprezentative. Selecționerul Cosmin Contra i-a intampinat pe…

- Pentru asta trebuie sa caștige grupa de la Turul de Elita di n care mai face parte Serbia, Suedia și Ucraina. Printre jucatorii convocați se numara și bihoreanul Claudiu Micovschi (CFC Genoa). Fostul junior al Luceafarului vine direct de la Turneul de la Viareggio, unde a marcat 3 goluri…

- Lotul Romaniei U19 pentru Turul de Elita (21-27 martie). Antrenorul Adrian Boingiu a convocat 21 de jucatori pentru cele trei meciuri programate in ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Din cauza vremii nefavorabile, FRF a mutat meciurile tricolorilor, de…

- Lotul de tineret pentru amicalul cu Anglia. Selecționerul Daniel Isaila a convocat 23 de jucatori pentru stagiul de pregatire programat in Anglia in perioada 20-27 martie. Pe lista se afla și atacantul Andrei Ivan, care a cochetat și cu prima reprezentativa, dar a ieșit din circuit dupa transferul la…

- Petre Apostol Victoria obtinuta luni seara de Tricolorul LMV Ploiesti, pe terenul echipei din fruntea clasamentului, Steaua Bucuresti, a relansat, practic, lupta pentru titlul national, prahovenii apropriindu-se la un singur punct de gruparea din Capitala. In plus, echipa ploiesteana are sanse mari…

- Play-off Liga Naționala de volei masculin, etapa a 2-a. Derby-ul campionatului, Steaua – Tricolorul LMV Ploiești, se disputa luni. Play-off Liga Naționala de volei masculin, etapa a 2-a 9 martie 17.15 CSM București – Arcada Galați (Digi) 10 martie 17.30 SCM Craiova – Municipal Zalau 11 martie 20.00…

- BC CSU Sibiu isi consolideaza pozitia de lider in clasamentul Ligii Nationale dupa o partida extrem de disputata, in deplasare la SCM U Craiova. Baschetbalistii sibieni au invins echipa din Banie, scor 79-72 (22-19, 20-21,18-17, 19-15) si au inregistrat a sasea victorie consecutiva. Baschetbalistii…

- Lista completa a cluburilor care voteaza la alegerile FRF. Alegerile de la Federația Romana de Fotbal vor avea loc pe 18 aprilie. Candidați sunt Razvan Burleanu, președintele in exercițiu, Ionuț Lupescu (candidatul Generației de Aur), Marcel Pușcaș (fost angajat FRF), Victoraș Iacob (fost fotbalist…

- Cu 55 de puncte acumulate dupa 19 victorii si 3 infrangeri, echipa ploieșteana a terminat sezonul regulat la numai 4 puncte distanța de Steaua București. Ploiești, 27 februarie: Sezonul regulat al campionatului național de volei masculin, Divizia A1 s-a incheiat, iar Tricolorul L.M.V. ocupa poziția…

- Liga I Etapa a 26-a (ultima din campionatul regular): vineri, 23 februarie – ora 20.45: „U” Craiova – Poli Timișoara; sambata, 24 februarie – 19.45: Astra Giurgiu – Dinamo București, FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș, Poli Iași – FC ...

- Dupa victoria, 2 1, cu FC Botosani, FC Viitorul s a apropiat si mai mult de turneul play off al Ligii 1. Verdictul se va da etapa viitoare In acest moment, sunt calificate in play off CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si Astra. Pentru celelalte doua locuri care asigura accederea in aceasta faza a campionatului…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Echipa ploiesteana se apropie de finalul perioadelor centralizate de pregatire, sambata urmand sa plece si de la Buftea, dupa doua cantonamente, cu doar trei saptamani inainte de startul returului, “ideile” de joc fiind conturate. Deja se “aleg” titularii, se poate analiza felul in care arata primul…

- UTILIZAT… Vasluianul Rares Lazar a fost folosit in meciul cu Irlanda U19. Mijlocasul echipei CS Mioveni a intrat in repriza secunda in partida amicala sustinuta de echipa nationala de juniori a Romaniei – U19 impotriva echipei similare a Irlandei, 0-1. Reprezentativa U19 a Romaniei, formata din jucatori…

- Viitorul a invins Juventus Bucuresti, scor 1-0, in deplasare la Ploiesti prin intermediul reusitei din penalty a lui Ianis Hagi, cel care a reusit sa inscrie pentru prima oara de la revenirea in Liga 1. La finalul celor 90 de minute, fiul "Regelui" a fost fericit si a subliniat importanta meciurilor…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Divizia A1 de volei masculin, etapa a 19-a: SCM Craiova – Steaua, meciul rundei. Cea mai așteptata intalnire e in Banie. Liderul detașat al clasamentului va juca pe terenul vicecampioanei. Meci in devans contand pentru etapa a 22-a din Divizia A1 la volei masculin, ultima din sezonul regulat (runda…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Naționala de fotbal a Romaniei pregatește cu o ”dubla” contra Irlandei Turul de Elita. Echipa naționala U19 se reunește luni, 5 februarie, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se va pregati pana vineri, 9 februarie, cand tricolorii se vor deplasa intr-un cantonament in Spania – regiunea Alicante.…

- Reprezentativa de fotbal a Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii de Federatia Internationala de Fotbal Amatori (FIFA). Cea mai buna clasare a „tricolorilor” in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai,…

- Aflata in Antalya pentru pregatirea partii a doua a sezonului de Liga 1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe e foarte activa si pe piata transferurilor. Echipa covasneana a ajuns, astazi, la zece achizitii in aceasta iarna, in incercarea de a-si indeplini obiectivul: salvarea de la retrogradare. Un…

- Site-ul Federației Romane de Fotbal a anunțat astazi prima partida amicala pe care naționala o va disputa in 2018. "Tricolorii" vor da piept cu Suedia, pe teren propriu, pe 27 martie. Partida va avea loc in afara Bucureștiului, cea mai probabila varianta fiind recent inauguratul stadion de la Craiova.…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

