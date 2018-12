Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa de tineret a Romaniei va evolua in grupa 8, alaturi de Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord si Malta, in preliminariile Campionatului European 2021, gazduit de Ungaria si Slovenia, informeaza News.ro.La calificarile care incep in toamna anului viitor sunt eligibili…

- Romania U21 și-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului European din 2021, din Slovenia-Ungaria 2021. Romania U21, antrenata de Mirel Radoi, este in grupa 8 și se va duela cu Danemarca, Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord și Malta. Turneul final va avea loc in iunie 2021 in Slovenia (Celje,…

- Romanii cheltuie cei mai mulți bani pe alimente din bugetul familiei, comparativ cu alți europeni. Dupa țara noastra, la cheltuielile pentru coșul zilnic se situeaza Lituania și Estonia, arata o statistica oficiala. Austriecii dau insa cei mai puțini bani pe mancare. Pe de alta parte, finlandezii cheltuie…

- Topul celor mai bune scoli europene de afaceri a ramas aproape neschimbat fata de anul trecut, London Business School (LSB) fiind numarul unu pentru al cincilea an consecutiv, conform clasamentului realizat de publicatia britanica The Financial Times (FT). LBS continua sa beneficieze de gama…

- In septembrie, Romania a avut o inflatie de 4,7%, cea mai mare din UE, in timp ce media UE era de 2,1%, potrivit datelor Eurostat. Dupa Estonia si Romania, cele mai mari rate ale inflatiei le-au inregistrat Ungaria (3,9%), Bulgaria (3,6%), Letonia si Belgia (cate 3,2%). De cealalta…

- Preturile nejustificat de ridicate ale locuintelor si chiriile foarte mari din orasele importante afecteaza perspectivele de angajare pentru lucratorii tineri din Uniunea Europeana, concluzioneaza un nou raport al Bancii Mondiale, dat joi publicitatii.Grecia, Bulgaria, Danemarca, Germania,…

- Romania U21 s-a calificat la EURO 2019. Nationala lui Mirel Radoi a castigat meciul cu Liechtenstein U21, 4-0, si a terminat Grupa 8 pe primul loc, in fata Portugaliei. Turneul final are loc in Italia si San Marino, in perioada 16-30 iunie 2019. Romania merge la Campionatul European, dupa o pauza de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, peste 2.000 de locuri de munca, majoritatea in Spania, Germania si Marea Britanie, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, din totalul…