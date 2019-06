Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U21 a Romaniei iși incepe marți aventura la Campionatul European din Italia, unde se va duela in primul meci cu reprezentativa Croației. Partida va avea loc de la ora 19:30 și prinde naționala tricolora in forma buna. Fortuna ofera cota 3.85 pentru victoria echipei lui Mirel Radoi! Cota 55.…

- ROMANIA U21 - CROAȚIA U21 // Ionut Radu, 22 de ani, capitanul naționalei de tineret, a fost rascumparat de Inter, care accepta sa-l mai lase sa apere un sezon la Genoa. „Aici pot sa mai cresc, Italia e deja casa mea. Romania va uimi la EURO", zice portarul in Gazzetta dello Sport. Romania U21 debuteaza…

- ROMANIA U21 - CROAȚIA U21 // Florinel Coman, jucatorul celor de la FCSB, a impresionat in pregatire și va fi titular cu Croația, in fața lui Andrei Ivan. Romania U21 debuteaza la EURO 2019 azi, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida e liveTEXT pe GSP. ...

- Razvan Marin (23 de ani), marele absent al Romaniei de la Europeanul de tineret, le-a transmis elevilor lui Mirel Radoi un mesaj inaintea debutului contra Croației U21. Romania U21 debuteaza la EURO 2019 marți, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și…

- Romania U21 debuteaza marți la Europeanul U21, „tricolorii" lui Mirel Radoi urmand sa o infrunte pe Croația U21, de la ora 19.30. Deși cuplul de fundași centrali Ionuț Nedelcearu - Alexandru Pașcanu pare unul bine consolidat, Ilie Dumitrescu vine cu o alta opțiune pentru axul central. Romania U21 debuteaza…

- Romania U21 și Croația U21 se infrunta marți in primul meci al grupei C de la Euro 2019. „Tricolorii" au efectuat astazi antrenamentul oficial pe stadionul Serravalle, in San Marino. Romania U21 debuteaza la EURO 2019 marți, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida e liveTEXT pe GSP. ...

- Romania U21 debuteaza marți, de la 19:30, la EURO 2019, impotriva Croației U21. Mirel Radoi și Ianis Hagi susțin acum conferința oficiala de presa. Cele mai interesante declarații Mirel Radoi despre jucatorii veniți de la Viitorul: „E clar ca fotbalul romanesc depinde in mare masura de strategia…

- Nationala mica se afla in Italia, unde maine va debuta la Europenele U21, acolo unde nu a mai fost prezenta in ultimele doua decenii. Romania se afla intr-o grupa imposibila, cu Anglia, Franta si Croatia, dar fotbalul demonstreaza de multe ori ca nimic nu este imposibil. Alaturi de echipa ce reprezinta…