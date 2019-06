Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- ROMANIA-ANGLIA. Ianis Hagi este nerabdator sa joace impotriva Angliei, vineri, la Cesena, la EURO 2019. El este dornic de revansa, mai ales ca pe majoritatea adversarilor de maine i-a intalnit anul trecut intr-un amical din martie

- Jucatorii naționalei de tineret a Romaniei s-au plimbat astazi prin centrul orașului Forli, unde sunt și cazați inaintea intalnirii de vineri cu reprezentativa Angliei, de la ora 19:30. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP.…

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 // Mirel Radoi a recunoscut ca introducerea lui Ivan a fost o mutare de ultim moment, iar cu Anglia va intra Florinel Coman. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Tristețe mare in tabara naționalei de tineret a Croației, dupa infrangerea usturatoare suferita marți seara, scor 1-4, in fața Romaniei, in primul meci disputat la Euro 2019, pe San Marino Stadium din Serravalle. Capitanul Alen Halilovici a transmis un mesaj pe contul de twitter al federației croate:…

- Romania U21 și Croația U21 se infrunta marți, de la 19:30, in primul meci al grupei C de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. live de la 19:30 » Romania U21 - Croația U21 Vezi AICI live + statistici ECHIPELE PROBABILE ROMANIA: Radu - Manea, Nedelcearu,…

- Naționala de tineret a Romaniei U21 se intoarce dupa 21 de ani la un Campionat European și va juca pentru a doua oara in istorie la turneul final. Optimismul este la cote inalte printre tricolori, iar Andrei Ivan promite un debut cu victorie contra Croației, marți, in San Marino, care sa le deschida…

- Selectionerul reprezentativei under 21, Mirel Radoi, a anuntat, marti, lotul de 23 de jucatori pentru Campionatul European din Italia si San Marino, absent de marca fiind Razvan Marin, care nu a primit aceptul clubului Ajax Amsterdam pentru a participa la competitie. Lotul este urmatorul: I.Radu,…