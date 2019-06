România U21 – Anglia U21, la Euro 2019 (vineri, ora 19.30, TVR 1) Dupa 4-1 cu Croația, tricolorii lui Mirel Radoi disputa vineri, la Cesena, contra Angliei, a doua partida din grupa C a Campionatului European de tineret U21 din Italia și San Marino. Titularii din partida cu Croația au avut parte de un program special in aceasta dimineața. Aceștia au ramas la hotel și au efectuat o scurta ședința, de refacere, urmand atent indicațiile preparatorului fizic Horațiu Baciu.Au petrecut 45 de minute la piscina din hotelul unde sunt cazați la Forli, efectuand exerciții de stretching in apa.Restul jucatorilor au mers pe terenul de antrenament, acolo unde timp de 70 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

