Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul nationalei under 21, Mirel Radoi, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca indiferent de adversar echipa sa va ataca în primele minute ale meciurilor. Radoi a mentionat ca indiferent de parcursul pe care îl va avea reprezentativa de tineret la Campionatul European,…

- Romania U21 va intalni vineri Anglia pe un stadion in care se va simți ca acasa, dupa ultimele estimari aflate de GSP.ro Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Englezul Hamza Choudhury, mijlocașul de 21 de ani al lui Leicester, va afla maine durata suspendarii pentru eliminarea din meciul cu Franța, 1-2, dar sigur nu va juca impotriva Romaniei U21 in duelul de vineri seara. „Inchizatorul" lui Leicester l-a lovit intr-un tackling brutal pe francezul Jonathan…

- ANGLIA U21 - ROMANIA U21 // Romania U21 poate profita de caderea Angliei U21 in marele derby al grupei, pe care britanicii l-au pierdut la limita cu Franța, 1-2. Romania U21 joaca vineri, de la 19:30, cu Anglia U21, al doilea meci de la Euro 2019. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Dupa prima etapa din grupa C a Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino, Romania este pe primul loc, cu trei puncte dupa victoria senzationala cu 4 1 contra Croatiei . In clasament, urmeaza Franta 3p, 2 1 cu Anglia , Anglia si Croatia fara niciun punct . In semifinale se califica…

- Anglia trebuie sa invinga Romania pentru a avea sanse de calificare in semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21, a afirmat selectionerul Aidy Boothroyd, citat de cotidianul The Independent. Boothroyd le-a cerut jucatorilor lui sa stranga randurile dupa infrangerea dureroasa din meciul…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Anglia U21 și Franța U21 se intalnesc in celalalt meci din grupa Romaniei de la Campionatul European din Italia și San Marino, care se disputa zilele acestea. Partida va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1. liveTEXT de la 22:00 » Anglia U21 - Franța U21…