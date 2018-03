Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 joaca maine, de la ora 19:00, finala pentru calificarea la Campionatul European din vara, care se disputa in Finlanda. Adversara tricolorilor va fi Ucraina. Daca pana acum meciurile naționalei lui Adrian Boingiu au putut fi urmarite doar pe site-ul FRF in format VIDEO, ultimul meci va fi…

- Miercuri, la Ploiesti, pe o vreme caineasca, trupa imberbilor Under 19, condusa de antrenorul Adrian Boingiu, a umilit reprezentativa de acelasi calibru a Serbiei, in primul joc din cadrul Turului de Elita pentru Euro 2018. Cu tot frigul, erau vreo cateva grade minus, si sub roiuri de fulgi de zapada,…

- Alexandru Mațan este golgheterul Europei la U19, cu 8 reușite in preliminarii. Mijlocașul de la Viitorul, marcator a trei din cele șase goluri inscrise de Romania in primele doua partide din Turul de Elita, este optimist inaintea ultimului meci cu Ucraina. Puștiul-minune ramane concentrat. ”Inca nu…

- Harta etnografica a Basarabiei de Alexis Nour, prima editie aparuta in 1916, poate fi vazuta in premiera la Muzeul de Istorie si Arheologie din Ploiesti, in cadrul programului 'Romania 100 de ani'. Muzeograful Doru Mares a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca harta expusa la muzeu…

- V.Stoica, N.Dumitrescu Doua familii din Prahova se pregatesc sa iși inmormanteze rudele decedate in urma exploziei unui rezervor de pe o platforma petrochimica din Cehia. In comuna Tinosu și in Ploiești, doua familii iși așteapta rudele care au trecut in mod violent in lumea cealalta, departe de casa,…

- Marian Dima Sambata nu a fost doar “ziua lui Chirita” in fotbalul ploiestean, ci si a doua etapa a preliminariilor pentru Europeanul Under 19, pe stadionul “Ilie Oana”. Din pacate, intr-un anonimat aproape total, conditiile meteo vitrege si schimbarea programarii partidelor, echipa tarii noastre jucand…

- Deputata Andreea Cosma a lansat noi acuzații la adresa DNA Ploiești, dezvaluind duminica, la Romania TV noi informații cu privire la abuzurile pe care așa-zisa „unitate de elita” a DNA le comite.

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei format din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a obtinut o noua victorie la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Dupa 4 0 in prima etapa contra Serbiei U19, jucatorii pregatiti…

- Reprezentativa U19 a Romaniei a invins cu 2-1 reprezentativa similara a Suediei, in cea de-a doua partida din cadrul Turului de Elita, informeaza site-ul frf.ro. Meciul s-a jucat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești.

- Ucraina U19 și Serbia U19 se intalnesc astazi, de la 15:30, pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești. Romania se poate califica inca de azi la Euro daca invinge, iar Ucraina nu caștiga impotriva Serbiei. Romania U19 - Suedia U19 e liveVIDEO AICI de la 20:00! liveSCORE de la 15:30 Ucraina U19 - Serbia…

- Naționala U19 a Romaniei joaca azi, de la ora 20:00, contra Suediei, al doilea meci de la Turul de Elita. Partida de pe Ilie Oana este una foarte importanta pentru tricolori, care pot obține biletele pentru turneul final din Finlanda. Meciul dintre cele doua nu este la TV, doar poate fi urmarit LIVEVIDEO…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan ("20, "6), Morutan ("23) si…

- Marian Dima Selectionata Under 19 a Romaniei a devenit principala favorita la calificarea din grupa pe care tara noastra o organizeaza. Drumul catre Campionatul European rezervat acestei categorii de varsta a inceput, la Ploiesti, cu un rezultat convenabil echipei noastre, Suedia si Ucraina remizand,…

- Reprezentativa under 17 a Romaniei a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de echipa similara a Israelului, in primul meci din cadrul Turului de Elita.Golul Romaniei a fost marcat de Alexandru Dumitru, in minutul 57. Pentru Israel au inscris Jauabra ’40, ’61, ’64, Ovadia ’48 si Davida ‘80+2.…

- La Mioveni se va juca meciul din Turneul de Elita de calificare la Europeanul din 2018 dintre Ucraina si Serbia. Aceasta decizie a fost luata tocmai pentru a proteja calitatea gazonului de la Ploiesti in vederea meciului dintre Romania si Suedia. Oficialitatile din Mioveni s-au grabit sa trimita…

- In aceasta perioada echipa nationala Under 19 a Romaniei poarticipa la turneul de calificare la Europeanul ce va avea loc in vara acestui an in Finlanda. Acest turneu are loc in Romania, mai precis la Ploiesti. Ieri s-au jucat primele meciuri, echipa noastra reusind un debut de vis, 4 - 0 cu Serbia.…

- In aceste zile, in Romania, se desfașoara Turul de Elita Under 19, la care participa Romania, Serbia, Ucraina și Suedia. Vremea nefavorabila din aceste zile a obligat ingrijitorii arenei "Ilie Oana" din Ploiești la eforturi uriașe pentru a putea asigura un cadru optim de desfașurare pentru cele doua…

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a debutat cu o victorie entuziasmanta la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Jucatorii antrenati de Adrian Boingiu s au impus cu 4 0…

- Cu Mațan și Moruțan in zi mare, Romania U19 a reușit un senzațional 4-0 cu Serbia, la Ploiești, in primul meci de la Turul de Elita, și e la o victorie distanța de calificarea la un turneu final continental, la 7 ani de la singura prezenta la un Euro U19, atunci din postura de tara organizatoare in…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European, potriivt news.ro. Partida s-a disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'),…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Romania U19 a avut parte de o susținere modesta la Ploiești, in meciul caștigat senzațional cu selecționata similara a Serbiei, scor 4-0. A fost primul meci din grupa de la Turul de Elita. Deși au fost doar 150 de oameni in tribune, vremea nefiind deloc prietenoasa, unul dintre fani a venit cu un banner-manifest,…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Romania U19 a debutat cu dreptul la Turul de Elita cu Serbia, scor 4-0 și a devenit mare favorita la calificarea de la turneul final din Finlanda din vara. Elevii lui Adrian Boingiu au facut un meci perfect, remarcați fiind Alexandru Mațan și Olimpiu Moruțan, primul cu o dubla, iar al doilea marcator…

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci din grupa de la Turul de Elita, la Ploiești. Cum in ultimele zile a nins destul de mult, s-au facut eforturi mari pentru ca partidele sa se poata juca. "Țiți" Dumitriu, membru in comisia tehnica, a pus și el mana pe lopata. Chiar daca…

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci de la Turul de Elita. Adversara "tricolorilor" va fi Serbia, una dintre cele mai puternice echipe la acest nivel de varsta. Partida dintre cele doua se joaca la Ploiești, pe stadionul "Ilie Oana". Meciul este transmis in direct pe canalul…

- Orele de start ale primelor meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, programate miercuri la Ploiesti, au fost modificate, din cauza timpului nefavorabil, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau. Astfel, meciul Romania…

- Astazi, la ora 14:00, este programat primul meci din turul de turul de elita sub 19 ani, Ucraina - Suedia. Partida trebuie sa se joace pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești, dar situația este una extrem de complicata. La Ploiești vremea le da mari batai de cap organizatorilor și oficialilor FRF. Ninsoarea…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Incepand de marți, la Buftea și la Mogoșoaia, se vor disputa meciurile din turul de elita U19, la care participa Romania, Serbia, Suedia și Ucraina. Inițial, meciurile au fost programate sa se joace la bazele de la Buftea și Mogoșoaia. Terenurile de la Buftea și Mogoșoaia sunt acoperite de un strat…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Cu sprijinul și la cel de-al doilea volum al lucrarii vaste „PETROLUL PLOIEȘTI, ISTORIE ȘI TRADIȚIE” al Asociației Diaspora Galben Albastra (ADGA), publicistul sportiv prahovean Razvan V. Frațila, fost arbitru de fotbal, l-a relansat la fanshopul de sub peluza I a arenei Ilie Oana și pe cel de-al treilea,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- DNA Ploiești, unitatea de elita a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi, este in centrul unui nou scandal. Actorii principali sunt șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, precum și vestitul procuror „Portocala”, Mircea Negulescu, care, la ora actuala, nu mai face parte din aceasta structura.Citește…

- Aflat la cea de-a doua editie, turneul international de sah rapid Memorialul Dan Mihai Cartis s-a bucurat de un real succes, reunind la start nu mai putin de 76 de concurenti din Romania, Ungaria si Ucraina.

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a realizat sambata o victorie importanta in lupta pentru calificarea in play off, trecand cu 1 0 I. Hagi 78, din penalty in deplasare de ultima clasata in Liga 1, Juventus Bucuresti Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, in etapa a 24 a a campionatului.…

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Procurorii DNA de la Ploiești l-au pus sub control judiciar pe Pompiliu Budulan, la data faptelor director general al Societații Naționale Nuclearelectrica, pentru doua pretinse fapte de luare de mita. In ordonanța procurorilor DNA se arata ca, exista date și probe care arata ca in perioada 2009-2010,…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Sportul romanesc, in doliu. A murit campionul de ciclism George Negoescu. Fostul sportiv, 70 de ani, a fost inmormantat, joi, la Cimitirul Ghencea. ”Era campionul bucuriei, cum i-am spus eu, reprezentantul unei veritabile dinastii in acest sport”, afirma jurnalistul Lucian Oprea. Fiu al lui Bebe Negoescu,…

- Bogdan Chitic Dupa o lunga perioada de așteptare, la mai bine de doi ani din momentul inchiderii vechiului magazin al clubului, in familia Petrolului a fost din nou motiv de sarbatoare. Sambata, la ora pranzului, noul magazin oficial – amplasat la Stadionul „Ilie Oana”, in spatele Peluzei I (str. Alexandru…