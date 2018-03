Romania U19 a invins Serbia, scor 4-0, la debutul Turului de Elita

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti.Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'), Morutan…

- Romania U19 a avut parte de o susținere modesta la Ploiești, in meciul caștigat senzațional cu selecționata similara a Serbiei, scor 4-0. A fost primul meci din grupa de la Turul de Elita. Deși au fost doar 150 de oameni in tribune, vremea nefiind deloc prietenoasa, unul dintre fani a venit cu un banner-manifest,…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Romania U19 a debutat cu dreptul la Turul de Elita cu Serbia, scor 4-0 și a devenit mare favorita la calificarea de la turneul final din Finlanda din vara. Elevii lui Adrian Boingiu au facut un meci perfect, remarcați fiind Alexandru Mațan și Olimpiu Moruțan, primul cu o dubla, iar al doilea marcator…

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci din grupa de la Turul de Elita, la Ploiești. Cum in ultimele zile a nins destul de mult, s-au facut eforturi mari pentru ca partidele sa se poata juca. "Țiți" Dumitriu, membru in comisia tehnica, a pus și el mana pe lopata. Chiar daca…

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci de la Turul de Elita. Adversara "tricolorilor" va fi Serbia, una dintre cele mai puternice echipe la acest nivel de varsta. Partida dintre cele doua se joaca la Ploiești, pe stadionul "Ilie Oana". Meciul este transmis in direct pe canalul…

- Orele de start ale primelor meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, programate miercuri la Ploiesti, au fost modificate, din cauza timpului nefavorabil, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau. Astfel, meciul Romania…

- Astazi, la ora 14:00, este programat primul meci din turul de turul de elita sub 19 ani, Ucraina - Suedia. Partida trebuie sa se joace pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești, dar situația este una extrem de complicata. La Ploiești vremea le da mari batai de cap organizatorilor și oficialilor FRF. Ninsoarea…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Incepand de marți, la Buftea și la Mogoșoaia, se vor disputa meciurile din turul de elita U19, la care participa Romania, Serbia, Suedia și Ucraina. Inițial, meciurile au fost programate sa se joace la bazele de la Buftea și Mogoșoaia. Terenurile de la Buftea și Mogoșoaia sunt acoperite de un strat…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Juventus București se muta la Voluntari. Juventus București a disputat cu CFR Cluj ultima partida susținuta pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Incepand cu prima partida din play-out, cea cu ACS Poli Timișoara, formația antrenata de Marius Baciu se va muta pe arena din la Voluntari in calitate de gazda.…

- Nationala masculina de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a realizat sambata o victorie importanta in lupta pentru calificarea in play off, trecand cu 1 0 I. Hagi 78, din penalty in deplasare de ultima clasata in Liga 1, Juventus Bucuresti Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti, in etapa a 24 a a campionatului.…

- In aceasta seara, s a disputat partida dintre Juventus Bucuresti ultima clasata si FC Viitorul campioana Romaniei , meci contand pentru etapa a 24 a din Liga 1.Partida s a disputat pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti si s a incheiat cu victoria echipei campioane, scor 1 0.Golul victoriei i a apartinut…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Reprezentativa Romaniei va debuta in Liga Natiunilor, in data de 7 septembrie, pe teren propriu, cu nationala Muntenegrului, conform programului anuntat de UEFA si FRF.Partida cu Muntenegru se va disputa fara spectatori, ca urmare a unei sanctiuni primite pe durata preliminariilor Euro-2016.…

- Naționala Romaniei și-a aflat astazi adversarele din Divizia C a Ligii Națiunilor. Tot astazi s-a afișat și țintarul meciurilor. Selecționata noastra e in Divizia C, grupa 4, alaturi de Lituania, Muntenegru și Serbia, iar primul meci il va juca pe teren propriu cu reprezentativa din Muntenegru. Partida…

- Antrenorul secund al nationalei, Ionel Gane, considera ca grupa din care face parte Romania este una grea, in care Serbia este favorita, dar spera ca aceste meciuri sa intareasca echipa pregatita de Cosmin Contra. “E o grupa intr-adevar grea, dar nu poate decat sa ne intareasca pe noi ca echipa nationala…

- Echipa Frantei, campioana mondiala en titre, a facut un pas important spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, luni, in urma victoriei cu 39-30 in fata Serbiei. Serbia era deja eliminata din competitie inaintea meciului de la Zagreb, iar la…

- Confederatia Europeana de Volei sustine organizarea in Romania a Campionatului European de volei feminin din 2021, presedintele Aleksandar Boricic intalnindu-se la Bucuresti cu reprezentantii Ministerului Tineretului si Sportului si Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Presedintele Federatiei…

- Sambata, creștinii ortodocși pe rit vechi, sarbi, ruși, ucrainieni și alții au sarbatorit Anul Nou dupa calendarul iulian. In Banat, in toate localitațile in care sunt comunitați de ortodocși de rit vechi, s-au organizat petreceri cu muzica buna și meniu ca la revelion! A devenit deja o tradiție ca…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca fostul international Gica Popescu a devenit consilierul sau, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020.

- Centrul Adriana Alexandru, de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, s-a calificat cu naționala de volei a Romaniei la turneul final al Campionatului European U17, care va avea loc in luna martie, in Bulgaria. Adriana și colegele sale au caștigat grupa preliminara A, ale carei meciuri au avut loc la Ploiești,…

- Debutul de an a adus deja zece telegrame de convocare la loturile nationale pentru jucatorii Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;.Selectionerul lotului national Under 17 al Romaniei format din fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2001 , Sorin Colceag, i a convocat pe Alexandru Serban, Alex Georgescu,…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a ocupat locul al treilea la turneul Yellow Cup, de la Winterthur (Elvetia), dupa ce a invins formatia Serbiei cu scorul de 28-21 (15-13), sambata seara, in finala mica. Serbia a condus ostilitatile in prima parte a meciului si conducea cu 11-8…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, la Schaffhausen, reprezentativa Elvetiei cu scorul de 32-28, in meci amical programat inaintea turneului Yellow Cup, tot in Elvetia.Partida s-a disputat miercuri seara, la Schaffhausen, iar de acolo tricolorii au plecat la Winterthur, unde…

- Bogdan Chitic Dupa o lunga perioada de așteptare, la mai bine de doi ani din momentul inchiderii vechiului magazin al clubului, in familia Petrolului a fost din nou motiv de sarbatoare. Sambata, la ora pranzului, noul magazin oficial – amplasat la Stadionul „Ilie Oana”, in spatele Peluzei I (str. Alexandru…