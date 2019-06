Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a depașit cu mult condiția prin evoluția de la Euro U 21 din Italia și San Marino. Calificarea in careul cu ași al turneului final ne-a asigurat și un loc la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokio, o competiție la care nu mai participasem de 56 de ani, mai precis de la JO 1964, organizate tot…

- Romania U21 va intalni Germania U21, in semifinalele Campionatului European de tineret, joi, de la ora 19:00. Partida se va disputa pe Stadio Renato Dall'Ara din Bologna, iar la ora jocului sunt așteptate aproximativ 40 de grade Celsius.Citește și: Situatie tensionata la ICCJ: Presiuni asupra…

- Andreea, iubita lui Cristi Manea, a oferit prima reacție publica dupa ce a fost batuta la finalul meciului de luni seara dintre Romania U21 și Franța U21. Tanara care a ajuns la spital și a avut nevoie de copci dupa ce a fost lovita la finalul meciului, a declarat ca nu vrea sa comenteze incidentul…

- Dupa ce s-a calificat in turul al treilea la turneul de la Eastbourne, Simona Halep a comentat si prestatia nationalei de tineret, declarandu-se incantata de performantele avute. Fostul lider mondial din tenisul feminin le-a dat si trei sfaturi esentiale fotbalistilor de la U21, esentiale pentru…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Ambele echipe s-au calificat in semifinalele Euro 2019 și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

- In semifinale, joi, Romania va intalni Germania, la Bologna, iar Franta va da piept cu Spania, la Reggio Emilia. Romania a participat ultima data la JO de la Tokyo din 1964. Acum, va merge tot la Tokyo, la JO din 2020.

- Dragos Nedelcu a declarat, luni seara, dupa calificarea nationalei under 21 a României în semifinalele Campionatului European de tineret, ca locul 1 ocupat de tricolori în grupa este pe deplin meritat, scrie News.ro. “Era greu sa ne gândim sa câstigam grupa.…

- Performanta istorica pentru nationala de tineret a Romaniei, care a reusit un rezultat fabulos la Euro 2019, calificandu-se in “careul de asi” al turneului european, accederea in semifinala fiind similara cu obtinerea biletelor pentru Jocurile Olimpice din 2020. Spania – Franta si Germania – Romania…