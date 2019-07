Stiri pe aceeasi tema

- ALDE va face in luna septembrie un Congres doctrinar, in urma rezultatelor slabe de la alegerile europarlamentare din luna mai. Liderul partidului, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, la finalul sedintei conducerii, ca isi doreste sa fie candidatul coalitiei PSD-ALDE, la alegerile prezidentiale din toamna.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca liderii organizatiilor partidului vor discuta in aceasta saptamana pentru a lua o decizie referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale. "O declaratie a mea dupa alegerile din 26 mai a fost interpretata de unii ca o…

- Imediat dupa eșecul din alegerile europarlamentare, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca o candidatura a sa la prezidențiale ”nu intra in discuție”. Liderul ALDE Sibiu, Gheorghe Tocaciu, susține ca declarația a fost citita greșit, iar Tariceanu va fi candidatul ALDE la prezidențiale.Citește…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in acest moment, candidatura sa la alegerile prezidențiale „nu intra in discuție”. Liderul ALDE a mai precizat ca participarea sa la cursa pentru președinție nu este o opțiune pe care sa o analizeze in momentul de fața. „In acest moment,…

- ''Ceea ce a spus domnul Calin Popescu-Tariceanu ca nu mai ia in calcul o candidatura la prezidențiale este dreptul domniei sale de a alege aceasta cale sau nu. Important e ca și-a precizat punctul de vedere. Deci nu. Candideaza. Asta e tot ce pot sa va spun'', a declarat Mihai Fifor, prezent in emisiunea…

- Șeful Senatului a anunțat cand Puterea iși va anunța candidatul comun la alegerile prezindențiale de la finalul anului. Mai mult, Tariceanu a lansat atacuri in rafala și la adresa președintelui Klaus Iohannis. Calin Popescu Tariceanu se indeparteaza de Liviu Dragnea. Șeful PSD a spus ca va face un…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD si ALDE vor anunta candidatul coalitiei la alegerile prezidentiale înainte de vacanta de vara, precizând ca nu duminica seara, dupa europarlamentare, fiindca e „gresit sa iei decizii la cald”, relateaza Mediafax.„Cred ca înainte…

- Daca Liviu Dragnea a anunțat ca va face anunțul duminica seara, dupa alegerile europarlamentare, Calin Popescu Tariceanu pare decis sa candideze din partea ALDE. Chirieac: Tariceanu mi-a spus-o și in spatele camerelor Intr-o intervenție telefonica la Romania TV, analistul…