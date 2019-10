România TV: Rareș Bogdan, cercetat PENAL Rareș Bogdan este vizat de un dosar penal, susține Romania TV. Europarlamentarul a fost luat in vizor pentru afaceri obținute pe bani publici. Conform sursei citate, Rareș Bogdan ar fi obținut sute de mii de euro din bani publici. Sorina Matei a scris pe blogul sau ca Rareș Bogdan a obținut 280.000 de euro de la Romgaz, aproape 100.000 de euro de la Electrica Transilvania Nord și 110.000 de euro de la Hidroelectrica. Contractele ar fi fost obținute prin intermediul a doua dintre firmele lui Rareș Bogdan, pe parcursul a opt, noua ani. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

