România TV: PSD a decis schimbarea a trei miniștri Surse din PSD susțin ca o remaniere mai ampla a Guvernului se va face abia dupa convocarea Congresului, organizat cel mai probabil in luna iunie. Nu se dorește sa se faca o remaniere mai ampla pentru ca liderii PSD au spus ca e nevoie ca formațiunea sa fie intarita. La remanierea mai ampla sunt șanse sa fie schimbați Carmen Dan și Teodor Meleșcanu, spun sursele Romania TV. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Bogdan, care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, cere demisia premierului Viorica Dancila „pentru modul incalificabil” in care a organizat alegerile de duminica. Fostul moderator susține ca PNL este pregatit sa preia guvernarea. „Astazi, Romania a dovedit ca este europeana. Prezenta…

- „Despre Schengen trebuie sa vorbeasca Guvernul Romaniei, care la nicio reuniune a JAI, pe Interne, la care participa Carmen Dan, nu a deschis subiectul Schengen. Este obligatia Guvernului de a pune pe masa si de a solicita primirea Romaniei in Schengen. Cu toate astea, va repet, Guvernul PSD-ALDE,…

- Asociatia Participantilor in Fonduri de Pensii a anuntat, marti, ca solicita Guvernului clarificari cu privire la viitorul sistemului de pensii obligatorii administrate privat, din Romania, in contextul masurilor impuse prin OUG 114.

- Viorica Dancila a participat, luni seara, alaturi de Liviu Dragnea, la o ședința a coaliției, in care s-a discutat despre situația remanierii și o posibila restructurare guvernamentala. Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD, a declarat, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, ce s-a…

- ​Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan spune ca Guvernul trebuie sa depuna urgent candidatura pentru gazduirea nou-înființatei Autoritați Europene a Muncii, spunând ca are o noua oportunitate de a gazdui o instituție a Uniunii Europene dupa eșecul PSD-ALDE de a câștiga gazduirea Agenției…

- Din cand in cand, un barbat cu figura incruntata și voce de tenor obosit iși face apariția in prime-time pentru a comunica lucruri importante. Uneori e in studiouri de televiziune și ține lecții de economie și patriotism: recalculeaza dobanzi, amenința banci, devoaleaza conspirații. Alteori e cu sigla…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni, la Digi24, ca președintele Klaus Iohannis ar trebuie sa organizeze un referendum in aceeași zi cu alegerile europarlamentare pentru a demonta principalul argument cu care guverneaza PSD.„Daca as fi in locul lui Iohannis, as face-o. Alegerile pentru…

- Surse RTV anunta ca remanierea Guvernului se va face nu mai devreme de luna iulie pentru ca, dupa ce se valideaza rezultatele de la alegerile parlamentare, acestia au la dispozitie o perioada de timp in care pot decide ce funcție aleg. Sunt mai multi ministri care vor sa demisioneze pentru…