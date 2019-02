România TV: Bărbatul mort din Herăstrău era consilier parlamentar Un barbat a fost scos din apa lacului din Parcul Herastrau. Autoritațile au fost alertate miercuri, la ora 10.00, pentru a salva o persoana inecata, insa, din pacate, la fața locului s-a constat ca era deja decedata. In aceasta prima faza a anchetei, criminaliștii iau in calcul și varianta unei sinucideri. Din primele informații se pare ca barbatul ar fi lasat un bilet de adio. Romania TV anunța ca barbatul gasit fara suflare in Herastrau era consilier parlamentar. Revenim cu mai multe detalii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Un tanar in varsta de 37 de ani, consilier parlamentar, s-a sinucis, astazi, in Parcul Herastrau si a lasat un bilet de adio. Totul s-a intamplat, in aceasta dimineata, in jurul orei 09.00, in zona lacului din parc. Potrivit martorilor, tanarul s-a apropiat de marginea lacului, iar la un moment dat…

- Dezvaluiri despre moartea suspecta din Parcul Herastrau! Un barbat a fost gasit mort in Parcul Herastrau. Din primele informații, acesta ar fi consilier parlamentar, anunța Antena3.In aceasta prima faza a anchetei, criminaliștii iau in calcul și varianta unei sinucideri din dragoste, avand…

