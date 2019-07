Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerul care a vorbit la telefon cu Alexandra Maceșanu, dupa ce aceasta a sunat de mai multe ori la 112, a recunoscut ca fata i-a spus exact locul unde se afla: "In Bold, sunt in Bold", i-ar fi strigat adolescenta la telefon. Vasilica Florescu a marturisit ca nu știa ca Bold este un cartier al Caracalului.

- Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost rapita, violata, sechestrata, ucisa, tranșata și arsa de monstrul din Caracal le-a dat celor care ar fi trebuit sa o salveze locul exact unde era reținuta.Vasilica Florescu, de la IPJ Olt, ofițerul de la 112, cel care a discutat de doua ori cu Alexandra,…

- A aparut raportul MAI cu privire la tragedia din Caracal. Raportul detaliat inca nu a fost facut public, dar ajunge astazi la Viorica Dancila, iar maine va fi prezentat in CSAT. Conform primelor informații, polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu a solicitat…

- O tara intreaga urmareste cu sufletul la gura cazul pustoaicelor ucise, transate si dizolvate in acid de Gheorghe Dinca (65 de ani), mecanicul care locuia singur intr-o gospodarie de la marginea Caracalului. Dupa ce negase orice amestec, individul a marturisit ca le-a ucis pe Luiza Melencu (18 ani)…

- Noi detalii in cazul crimelor de la Caracal. Polițistul de la 112 cu care a vorbit Alexandra, nu i-a dat sfaturi fetei și nici nu i-a cerut detalii despre locul in care este sechestrata. Sunt primele informații din raportul preliminar facut de MAI in acest caz, potrivit Digi24.ro. Conform raportului,…

- Ministrul de Interne, Nicolae Moga, a anuntat sambata seara, la Slatina, ca a fost decisa incetarea imputernicirii in functiile de conducere a sefului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt si a adjunctilor acestuia, iar pentru gestionarea activitatii IPJ Olt va fi imputernicit comisarul-sef…

- Noi dezvaluiri socante din ancheta disparitiei celor doua adolescente din Olt. Surse din investigatie spun ca Alexandra Maceșanu, una dintre fetele disparute, a sunat joi seara la 112 si a anuntat ca este tinuta captiva intr-o casa.S-au cerut date de la STS, care a identificat aria in care…

- Noi informatii apar in cazul fetei disparute dintr-o comuna din judetul Olt, dupa ce politistii au descins vineri, 26 iulie, la o adresa din Caracal, unde ar fi gasit hainele victimei si mai multe oase calcinate.