Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si Ioan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu…

- pentru nerespectarea obligației de a recupera ajutoare ilegale de pana la 92 de milioane euro Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati…

- Printr-o hotarare arbitrala pronuntata in decembrie 2013 (Micula/Romania) s-a constatat ca, prin retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor, cu patru ani inainte de expirarea sa prevazuta pentru 2009, Romania a incalcat un tratat bilateral de investitii incheiat intre Romania si…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu…

- ​Comisia Europeana a decis vineri sa dea in judecata Romania la Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca țara nu a recuperat integral de la oamenii de afaceri Viorel si loan Micula si de la grupul lor de firme ajutoare de stat in valoare de pana la 92 de milioane euro, considerate ilegale de…

- Valoarea acestor ajutoare este de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu decizia Comisiei din 2015, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Printr-o hotarare pronuntata de o instanta de arbitraj in decembrie 2013 (Micula/Romania) s-a constatat ca, prin retragerea, in…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si Ioan Micula si de la grupul lor de...

- Romania risca sa fie condamnata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a transpus in legislatia nationala directia privind prevenirea spalarii banilor. Acest lucru s-ar putea intampla chiar in timpul presedintiei semestriale a Romaniei, in conditiile in care, de la intrarea in vigoare…