- V. Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații din cadrul Parlamentului European, susține punctul de vedere al ministrului roman al Afacerilor Externe referitor la acordarea fondurilor europene pentru țara noastra in funcție de unele situații…

- Reprezentantii Romaniei si Portugaliei au pozitii convergente in numeroase dosare actuale si pot promova printr-o voce comuna valorile si politicile care au marcat istoria recenta a democratiei tarilor lor, impartasind abordari similare, pro-europene, a subliniat joi presedintele Senatului, Calin…

- Comisarul pentru politica regionala, Corina Cretu, responsabil pentru politica urbana a Uniunii Europene, se va afla in perioada 7-13 februarie, la Kuala Lumpur, Malaezia, pentru a participa la cel de-al 9-lea Forum Urban Mondial, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania. Acest…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca autoritatile federale vor colabora cu primariile oraselor unde exista un grad ridicat de poluare, pentru a dezvolta rapid solutii de reducere a emisiilor, evitand in acelasi timp interzicerea automobilelor diesel, transmite Reuters, conform news.ro.Merkel…

- Benzina a depașit prețul de 6 lei. Prețul benzinei a depașit nivelul de 6 lei la litru, in unele benzinarii. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. ANALIZA | Petrolul a ajuns la 70 de dolari pe baril. Plinul de benzina,…

- Propusa de Comisia Europeana joi, 1 februarie, noua Directiva va imbunatați calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițand totodata o mai buna informare a cetațenilor. Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei conferinte, a declarat, luni, ca absorbtia efectiva a banilor europeni in Romania pe acest ciclu financiar se ridica la peste 12 procente, tara noastra fiind pe locul 19 in Uniune din acest punct de vedere. „Absorbtia…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus astazi cererea de finantare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Potrivit MAI, proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei nationale in domeniul TIC Agenda Digitala pentru Romania…

- Sistem antigrindina in zona granitei dintre Romania si Ungaria Grindina "cât bobul de struguri" în Salaj, mai 2016. Foto: Florin Gal - localnic afectat. Un sistem de aparare împotriva grindinei în zona judetelor Satu Mare si Szabolcs Szatmar Bereg din Ungaria ar…

- Politistii de frontiera au depistat 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița, au…

- Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20% mai mare decat la sfarsitul lunii august, inainte de reintroducerea supraaccizei la carburanti. Si benzina s-a scumpit cu aproape 70 de bani pe litru de la…

- Potrivit unui purtator de cuvant al politiei ungare, avionul decolase din Ucraina si a aterizat in Ungaria dupa ce a survolat Romania. Politia a gasit avionul intr-o zona agricola, dupa ce a fost alertata in legatura cu prezenta acestuia de un agent care se afla in afara orelor de serviciu. Migrantii,…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Vanzarile de mașini noi și second-hand au atins un record istoric in 2017. Autoturismele noi au depașit vanzari de peste 100.000 de unitați, iar cele rulate 1,1 milioane de unitați, potrivit unei analize.

- PepsiCo lanseaza proiectul PepsiCo Go Trendsetter Challenge, prin care invita toți absolvenții din zona Europei si Africii Subsahariene sa-si valorifice abilitațile antreprenoriale si sa identifice urmatoarea directie importanta din industria alimentelor și bauturilor. Anul acesta, proiectul a fost…

- Un șofer TCE a fost prins de jandarmi in timp ce sustragea motorina din rezervorul autobuzului. Șoferul și un tanar din Ploiești au fost prinși in flagrant, duminica seara, in parcarea de la Auchan. Aceștia foloseau o pompa electrica și apucasera sa fure aproximativ 20 de litri.…

- Academia Romana face un apel public la politicieni și avertizeaza asupra tendințelor iliberale care amenința și stabilitatea Romaniei. In lumina Centenarului, academicienii spun ca societatea nu trebuie sa se concentreze doar asupra trecutului, ci sa iși evalueze prezentul și sa analizeze proiectele…

- Curtea de Conturi Europeana (CCE) a constatat deficiente in definirea obiectivelor principale ale programului JASPERS in patru tari, printre care si Romania, care au antrenat anumite probleme la nivelul activitatilor si care prezentau un risc pentru asigurarea raspunderii de gestiune, se arata intr-un…

- Romanii sunt din ce in ce mai interesati sa isi confectioneze singuri mobilierul din casa, iar acest lucru se observa in vanzarile in crestere ale retailerilor de bricolaj. „Se vand foarte bine panourile gata finisate din pal melaminat, pe care noi le debitam si le cantuim, in asa fel incat…

- Cea mai mare companie aeriana din centrul si estul Europei, Wizz Air, este din nou in cautare de insotitori de bord. Operatorul aerian care transporta cei mai multi pasageri in/din Romania organizeaza astfel noi sesiuni de selectie. Toti cei interesati sunt asteptati de la ora 9.00, imbracati in tinuta…

- Anul 2017 a fost anul „exploziei” prețurilor la carburanți. In doar șase luni, prețurile au crescut cu 19%. Soferii romani au fost obligati sa suporte, mai ales in ultima parte a anului, impactul dublu al cresterii preturilor la petrol, dar si al cresterii taxelor. Un plin de motorina este acum cu 42…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Modificarile adoptate au ca scop consolidarea corpului diplomatic si consular si vor produce efecte in perioada 1 ianuarie 2018 - 31 august 2019, care acopera procesul de pregatire, de exercitare si de raportare ulterioara a activitatii desfasurate de Romania in calitate de Presedinte al Consiliului…

- Din simularile efectuate de catre reprezentantii CNMR, aceasta scadere ar varia intre 15-20% din venitul brut. "Solicitam astfel, clarificari cu privire la acest aspect care vizeaza un numar foarte mare de cetateni, firme, universitati, organizatii de diverse tipuri, beneficiari ai finantarilor din…

- In premiera judeteana, Sindicatul Liber Invatamant Sebes, prin președintele S.L.I. Sebeș, prof. Bogdan Circoana, a depus la Tribunalul Alba o actiune civila care are ca obiect acordarea sporului de predare simultana pentru un cadru didactic pentru invatamantul prescolar. Liderul sindical a precizat…

- Numarul masinilor noi inmatriculate in Romania a crescut cu 14,64%, in primele 11 luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce autoturismele second-hand au fost cu 71% mai multe. Au fost 99.000 de autoturisme noi inmatriculate, fata de 474.487 de masini second-hand. In intervalul ianuarie…

- Publicața New Europe, cu sediul la Bruxelles, analizeaza campania anticorupție din Romania. "Lupta impotriva coruptiei din Romania arata astfel: o crestere cu 50% a inculparilor in ultimii cinci ani, o rata a condamnarii de 92% si o represiune nemiloasa, aparent fara rival in alta parte a Europei",…

- Lumea buna vorbește de ani buni despre mașini autonome, acele automobile menite sa se conduca singure. In tot acest timp, pe drumurile din Romania, atelajele (autonome?) trase de cai sunt inca la mare cautare. Romania e la coada Europei și la propriu și la figurat in ceea ce privește infrastructura…

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului.Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de…

- Conform analizei, pentru prima oara în ultimii 27 de ani, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele în orașele turistice europene, potrivit Agerpres. Spre deosebire de anii în care turiștii români optau pentru city break-uri în…

- "Dragi romani, In decembrie 1918 provinciile istorice romanești s-au strans laolalta dupa ani lungi in care au avut toate un singur tel: sa fie impreuna. Acum, dupa un secol, nevoia de a fi impreuna ramane un tel pentru romanii din intreaga lume - atat pentru noi, cei de acasa, cat și pentru…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul președinției sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insista pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei și pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a țarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Comisarul european Corina Crețu a aprobat doua noi proiecte de investiții in Romania, in domeniul transportului rutier și, respectiv, al infrastructurii de apa, primul vizand un drum rutier ce traverseaza județul Arad. Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a precizat ca o noua sedinta a Comisiei de control al SRI va avea loc marti, fiind posibil ca acest for sa ceara demisia generalului Dumbrava din functia de secretar general al SRI. ”Probabil o sa cerem demisia domnului Dumbrava”, a spus Manda. El a afirmat…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- Potrivit sondajului realizat de catre institutul spaniol Metroscopia, partidele care sustin independenta regiunii ar urma sa obtina 46% din voturile catalanilor, insuficient pentru a-si asigura majoritatea mandatelor. De cealalta parte, formatiunile care sustin unitatea Spaniei sunt creditate…

- "Suntem foarte aproape de a obtine acest numar (...) pentru aceasta initiativa, ca protectia minoritatilor etnice sa aiba o norma legislativa comuna in fiecare stat membru european. (...) Nici daca avem un milion de semnaturi nu va fi usor. Nu promitem ca, gata, s-a rezolvat cu un milion de semnaturi.…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor, a declarat ca desi organizatia judeteana si-a atins obiectivul stabilit, campania de strangere de semnaturi continua. 'La noi in judet, intr-o luna de zile, deci din 27 septembrie si pana in 27 octombrie, am finalizat ce ne-am propus, chiar am depasit.…

- Intrebat daca a primit un plic suspect, Iordache a spus: „La Comisia juridica. Au anuntat staff-ul. Nu l-am vazut. Nu a ajuns la mine”. „E un plic, s-a primit la Comisia juridica. M-au anuntat si le-am spus sa respecte procedura. Nu stiu ce este in el. Sa verifice”, a adaugat Iordache, adaugand…

- DEZINTERES… Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, si Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene, au avut ieri o prima intalnire cu reprezentanti ai Asociatiei Municipiilor din Romania, ai Asociatiei Oraselor din…

- Anuntul a fost facut, luni, la numarul de urgenta 112. "Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de un barbat ca pe o strada de pe raza sectorului 1 a gasit mai multi saci continand cartele telefonice (sim-uri). La fata locului s-a deplasat de indata Grupa Operativa…

- Romania a ramas fara trei canotoare de top. Mihaela Petrila, Adelina Bogus și Laura Oprea vizeaza renta viagera. Canotajul nu a apucat sa se bucure pe deplin de anul sportiv fenomenal pe care l-a avut, cu 21 de medalii de aur cucerite la toate categoriile de varsta la Europene si Mondiale, ca trebuie…