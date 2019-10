România trece la ora de iarnă. UE propune fiecărui stat să-și aleagă ora la care să rămână permanent Eurodeputații au votat in favoarea renunțarii la practica de ajustare a ceasurilor cu o ora in primavara și toamna incepand cu 2021. Țarile europene care decid sa mențina permanent ora de vara vor efectua ultima schimbare in acest sens in ultima duminica din martie a anului 2021. Cele care prefera sa ramana la ora standard (ora de iarna) iși vor putea schimba ora pentru ultima data in ultima duminica din octombrie 2021. Acestea sunt principalele prevederi ale proiectului de lege adoptat de eurodeputați cu 410 voturi pentru, 192 impotriva și 51 de abțineri. Parlamentul susține… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

