România trece la ora de iarnă! (Social) Ceasurile se dau inapoi cu o ora in noaptea de sambata spre duminica! Romania trece duminica 28 octombrie 2018 la ora oficiala de iarna, ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, la 04.00, care va deveni 03.00, iar 28 octombrie 2018 va fi cea mai lunga zi din acest an. Ora de iarna va ține din 28 octombrie (duminica) 2018 pana pe 31 martie 2019 (duminica). Ca regula generala, schimbarea... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

