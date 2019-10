România trece la ora de iarnă. Sâmbătă spre dumică, ora 4.00 va deveni ora 3.00 (Social) In noaptea de 26 spre 27 octombrie 2019, Romania trece la ora de iarna. Sambata noapte, ora 4.00 va deveni ora 3.00. Așadar in noaptea de sambata spre duminica se dau ceasurile cu o ora inapoi, va aparea pe ceas de doua ori ora 3, iar 27 octombrie 2019 va deveni cea mai lunga zi din acest an. Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, Romania trece la ora oficiala de iarna. In noaptea de 26 spre 27 octombrie 2019, la ora 4, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, la ora 3. CFR Calatori informeaza ca schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare. Toate trenurile de calatori care au ora…

- Ziarul Unirea Florin Roman, deputat PNL: Romania risca sa inghețe la iarna Romania a fost informata de Rusia ca sisteaza livrarea gazelor naturale incepand cu 1 ianuarie, din cauza faptului ca tranzitul acestora nu se mai poate face prin Ucraina, care nu și-a platit facturile restante catre ruși. Așadar,…

- Trecerea la ora de iarna 2019. Cum ne afecteaza și cum ne protejam. Romania trece la ora de iarna in weekendul 26-27 octombrie 2019. Așadar, vom dormi mai mult cu o ora, avand insa mai puțina lumina naturala de la soare.

- Toamna rece a venit deja si acum ai oportunitatea sa iti construiesti outfiturile WOW pentru sezonul 2019 – 2020. Pentru a arata elegant si asemanator anotimpului plin de culori armonioase, cu frunzele care cad si paveaza fiecare straduta oferindu-i splendoare, ar trebui ca outfiturile tale sa fie…

- ORA DE IARNA 2019. Au mai ramas doua ssaptamani și gata, se schimba din nou ora, trecem la cea de iarna, prin urmare vom dormi mai mult cu o ora. Trecerea la ora de iarna 2019 se face in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact, duminica, pe 27 octombrie 2019. Aceasta ar putea fi ultima…

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Comisia…

- Atenție, romani! Se schimba ORA 2019: trecem la ora de iarna. Deși au existat multe controverse in ultima perioada in ceea ce privește trecerea la ora de iarna, in 2019, Romania va face in continuare aceasta schimbare. Așadar, in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea de 26 spre 27…

- Social-democratii vor pleca de la guvernare daca ar trece o motiune de cenzura, dar aceasta nu va fi adoptata de Parlament, a spus vineri secretarul general al PSD, Mihai Fifor. "Este fals ca PSD se agata de guvernare. Plecam maine daca trece o motiune de cenzura si vine cineva care sa asigure functionarea…