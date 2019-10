Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece duminica la ora oficiala de iarna, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anuntat ca schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare.

- Decizia de a trece la o ora de iarna a fost luata, pentru prima oara, in Romania, in anul 1932. Specialistii au decis sa se treaca la ora de iarna pentru a beneficia cat mai mult de lumina naturala pe parcursul zilei. Recent, ideea de trecerea de la ora de vara la cea de iarna a fost intens dezbatuta.…