- Romania trece duminica la ora oficiala de iarna, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anuntat ca schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare.

