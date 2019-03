Stiri pe aceeasi tema

- Cand o face de oaie, executivul pesedist intra in panica. Apoi devine cinic si loveste in jur orbeste. Mai nou, a cerut presei sa dezminta opinii privind declaratiile despre coruptia in Romania ale premierului Dancila.

- Traian Basescu a declarat ca este un mare avantaj sa ai o justiție recunoscuta, fiindca atunci sunt recunoscute și deciziile instanțelor din Romania, in contextul Tratatului UE. Fostul președinte a precizat ca „daca apuci și intri in infringement pe justiție, atunci se oprește ceasul”, potrivit Mediafax.Citește…

- Cei mai mari touroperatori din Romania si-au prezentat deja bilantul in urma Targului de Turism de primavara, ce a avut loc zilele trecute in Capitala, eveniment la care romanii s-au inghesuit sa profite de reduceri si sa isi cumpere vacante pentru restul anului.

- In 2008, in toiul crizei, niște banci straine cauta niște victime sigure sa mai faca un ban. Și dau de Romania, țara cu finanțele facute praf atunci de Tariceanu și Vosganian, cu deficite grave și bani cheltuiți aiurea (va suna cunoscut?), care e victima perfecta. Atunci are loc faimosul atac asupra…

- Afacerile din industria cinematografica depind de filmele si gusturile cinematografice ale clientilor, iar romanii sunt mari consumatori de filme cu supereroi. In cadrul Cine Globe, operator strain intrat pe piata locala in urma cu 5 ani, cele mai mari...

- Organizația PES activists Romania a lansat la Alba Iulia petiția "Romanii, cetațeni europeni cu drepturi depline! Pentru crearea unei cetațenii europene.""Cetațenia europeana, consacrata prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (art. 20), confera tuturor persoanelor care au naționalitatea…

- ”Nu dam inapoi. Ordonanța nu va fi abrogata sau modificata”, a spus Valcov. Intrebat despre posibilitatea ca Mugur Isarescu sa primeasca un nou mandat la conducerea BNR: ”Cred ca este bine ca fiecare sa se gandeasca la ce are de facut, la cariera lui, uneori e bine sa lasam locul și altora. Este…

- In premiera pentru Europa Centrala, Clever integreaza intr-o singura platforma serviciile de taxi cu cele de rent-a-car. Start-up-ul romanesc da tonul inovației pe piața de mobilitate urbana prin lansarea CleverGo, un agregator de oferte de transport rent-a-car care vine in completarea serviciilor…