- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- Plafonul de scutire de la plata TVA pentru mici intreprinderi va ramane 220.000 pana la data aprobarii de catre Parlament, prin lege, a noului plafon, de 300.000 lei, informeaza Ministerul Finantelor Publice printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Consiliul Uniunii Europene a aprobat…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat ca 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013 au fost total pierdute. Comisarul European pentru Politica Regionala, Corina Cretu, a declarat ca România a pierdut circa…

- Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (Programul MTN) va fi modificat astfel incat plafonul finantarilor va creste in 2018-2019 de la 20 la 27 de miliarde de euro, arata un proiect de Hotarare de Guvern lansat in dezbatere de Ministerul Finantelor Publice - MFP.

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- BUGET 2018 | Mai multi bani pentru autostrazi. MT va avea 9,1 miliarde de lei, in plus fata de 2017 Ministerul Transporturilor (MT) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 9,1 miliarde de lei, cu 0,85% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat…

- Ca ordonator principal, MT va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 30,9 miliarde de lei. Pentru programul de autostrazi si variante ocolitoare in regim de autostrada, MT are un buget principal de 1,7 miliarde de lei (cu…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Acesta a subliniat ca inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea Europei și la bunastarea societații și a cetațenilor. „Viitorul Europei este legat de capacitatea sa de inovare, de transformare a marilor idei in produse și servicii care sa creeze creștere economica și locuri de munca.…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finantelor Publice. Fata de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Fața de primele 10 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat a crescut de cinci ori, de la 1,3 miliarde de lei (0,17% din PIB) in perioada ianuarie — octombrie 2016 la 6,6 miliarde de lei. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde de lei, reprezentand 24,7%…

- Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB, fata de deficitul de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB, înregistrat la aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat Ministerul…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice in ultima ședința de Guvern. Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor…

- Romania este al optulea mare producator agricol din Uniunea Europeana dupa valoarea productiei. Potrivit datelor Eurostat, productia agricola a Romaniei a crescut usor anul trecut, pana la 15,4 miliarde de euro, reprezentand 4% din valoarea totala la nivelul UE. In moneda nationala, valoarea productiei…

- Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor menționate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016."Romania a incasat in primele șase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei provenite din operațiunile de export,…

- Romania a primit de la Uniunea Europeana, pana in luna septembrie inclusiv, fonduri de 43,919 miliarde de euro, și a platit catre bugetul UE contribuții de 14,908 miliarde de euro, potrivit unei statistici oficiale a Departamentului pentru Fonduri Europene. Asadar, ...

- ”Decizia privind alocarea EMA a fost una politica. Din punctul meu de vedere, cat timp am fost ministru delegat pentru Afaceri Europene, am intreprins toate demersurile și am depus toate eforturile necesare astfel incat dosarul candidaturii Bucureștiului sa fie complet, cu șanse reale de a obține…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare. Estimarea ii aparține presedintelui Parlamentului European (PE) Antonio Tajani, relateaza The Associated Press, preluat de News.ro. „Factura” divortului…

- Eurobank a anuntat vineri ca este aproape de finalizarea negocierilor cu Banca Transilvania privind vânzarea subsidiarelor sale din România, ceea ce va marca sfârsitul programului de restructurare a activitatilor externe ale grupului bancar elen, transmite Reuters. Eurobank…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a a anuntat miercuri ca a respins ofertele bancilor la ultimele sase licitatii de titluri de stat organizate in luna octombrie, in contextul cresterii ratelor dobanzilor. ”Subliniem ca MFP a acoperit in mare parte nevoile de finantare prevazute pentru anul…

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana (UE), in al doilea trimestru din 2017, de 4,1% din PIB, fiind urmata de Marea Britanie, care a raportat un deficit de 3,4% din PIB, potrivit datelor ajustate sezonier publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. …

- Deputatul independent Remus Borza a propus Guvernului și Parlamentului mai multe masuri pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat, printre care implementarea unei directive europene care obliga multinaționalele sa plateasca impozit in țara in care realizeaza veniturile și care ar aduce patru…

- Cu o datorie suverana de 37,6% din PIB, Romania se afla printre statele cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale. Romania a inregistrat in 2016 o crestere econo­mica record postcriza, de aproape 5%, iar anul acesta se indreapta spre un avans al PIB de 6% - cel mai mare din Uniunea…

- Ministerul Finanțelor Publice a solicitat Comisiei Europene in luna aprilie a acestui an, continuarea aplicarii masurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifra…

- Potrivit jurnalistilor britanici, Romania, Franta si Germania au cerut stoparea deschiderii unor noi capitole de negociere, pana cand se va ajunge la un acord, privind drepturile cetatenilor straini care traiesc in Regatul Unit.Marea Britanie vrea ca acestea sa fie sa fie garantate de instanțele…

- Gaura de 8 miliarde de euro din neplata TVA România râmâne pe ultimul loc din Uniunea Europeana la colectarea TVA, arata ultimul studiu al Comisiei Europene. Diferenta între sumele ce ar trebui colectate si încasarile efective depaseste 37 de procente, echivalentul…

- Romania a reusit sa aduca in tara numai 400 de milioane de euro, din cele aproape 33 de miliarde de euro care ne-au fost alocate de catre Uniunea Europeana pentru perioada 2014-2020. Astfel, la...

- Romania trebuie sa plateasca 4,7 milioane euro, in octombrie, catre Uniunea Europeana din imprumutul stand-by contractat in 2009, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) la solicitarea AGERPRES. Vârful de plata al acestui an a fost în septembrie, când…