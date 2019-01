Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incremenit dupa unul dintre cele mai violente episoade de ploaie inghetata din ultimii ani. De mai bine de 35 de ore, orase intregi sunt paralizate sub gheata. Iar urmarile sunt dramatice. In Capitala, un barbat a ramas fara un picior dupa ce a alunecat sub rotile unui tramvai.

- Meteorologii au dat cod portocaliu de polei pentru Vrancea, Galati si toata zona de sud-est, din Prahova pana in Calarasi. Cod galben de polei avem pentru zona de nord si nord-vest, din Satu Mare pana in Bistrita-Nasaud, dar si in sudul tarii, in Teleorman si Giurgiu. ANM a prelungit joi atentionarile…

- In conformitate cu prevederile legale in vigoare, biciclistilor le este interzis sa circule atunci cand partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada. In caz contrar, sunt pasibili sa fie sanctionati contraventional cu o amenda cuprinsa intre 6 si 8 puncte. Totodata, pentru reducerea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de tip cod portocaliu valabila in ziua de astazi, de la ora 8.15 pana la ora 11.00, in zona judetului Suceava zona de munte de peste cota 1.800 m .In intervalul mentionat se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze ce vor…

- "Nu exista lege la care sa nu se faca sesizare la CCR. Am transformat in momentul de fata Curtea Constitutionala in arbitrul politic al disputelor din Romania. In Franta, intr-un an, Curtea Constitutionala a fost sesizata de trei ori. Eu nu cred ca intre Putere si Opozitie in Franta nu exista dispute,…

- Șapte ani au așteptat momentul asta. Șapte ani in care au lasat strugurii neculeși, pe o suprafața de 5 hectare, cu speranța ca vor reuși sa faca vinul de gheața. Un vin divin – spun oenologii, care are nevoie de condiții speciale pentru a fi facut. Momentul a venit in prima duminica de decembrie, a…

- Schimbare TOTALA la Codul Rutier: Manevra de care trebuie sa ții cont cand conduci chiar din aceasta luna! Amenzile sunt uriașe! Vremea a inceput sa puna probleme șoferilor din Romania, iar circulația in condiții de polei este prevazuta special in Codul Rutier din 2018. Astfel, ordonanța de urgența…

- F. T. Odata cazuta prima ninsoare și in condițiile in care anumite porțiuni de pe șoselele din județ – in special cele de pe Valea Prahovei – sunt acoperite cu strat subțire de zapada sau pojghițe de gheața, reprezentanții IPJ Prahova recomanda șoferilor o serie de masuri preventive pentru evitarea…