Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați au avut un destin teribil. S-au stins in aceeași zi, din aceeași cauza, dar la sute de kilometri distanța. Mama celor doi era la capataiul celui care se stingea pe un pat de spital din Romania cand a aflat ca și celalalt s-a stins din viața, in Italia. Ambii frați au fost rapuși de cancer.…

- Cantareața Andreea Balan a povestit, intr-un vlog, cum a reacționat mama ei atunci cand a aflat ca artista a facut stop cardio-respirator. Mama Andreei Balan a aflat de la o colega de-a acesteia prin ce trecea fiica sa. dezvaluirea a fpost facuta de cantareața intr-un nou vlog. "Mama mea e minunata,…

- "Eu nu am facut nimic, așa a vrut Dumnezeu sa ma lumineze și sa fac acest nobil gest pentru acei copilași napastuiți. Și spun MULȚUMESC din inima tuturor celor ce au pus sufletul in a ajuta acești copii, aceasta familie. Inca o data, ROMANII au dovedit ca pot fi uniți in cuget și in simțiri. Romanii…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a susținut la o biserica penticostala din București un discurs in care a spus ca „Romania nu are legaturi cu Dumnezeu, ci legaturi demonice”. Discursul a avut loc in noiembrie 2018, dupa eșuarea referendumului pentru schimbarea Constituției legat de definiția acordata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, vineri, de un jurnalist despre autostrazile promise in programul de guvernare, Dragnea spunand ca nu vrea sa raspunda si invitandu-l pe jurnalist in baie.Intrebat de jurnalistul Alex Dima de la Pro Tv daca are un sentiment de frustrare pentru…

- Ziua Indragostiților sau Valentine’s Day este sarbatorita de cațiva ani și in Romania. Indragostiții iși ofera flori, felicitari și cadouri cu scopul de a-și declara dragostea pentru partener. Insa nu mulți știu cum a aparut aceasta sarbatoare sau cine a fost Sfantul Valentin. Legenda Sfantului Valentin…

- Andreea Marin a fost invitata la emisiuna lui Catalin Maruta, de la ProTV, iar ”Zana” ar fi lasat de inteles ca este pe cale sa mai aduca pe lume un copil. Intrebata de moderator despre acest subiect, Andreea Marin a reactionat imediat. „M-as grabi spre asta, (spre a avea un copil) daca Dumnezeu ar…

- Autor: Florentin SCALETCHI Am mai avut ierni, dar ca asta parca nu a fost niciuna pentru contemporanii nostri! Suntem de-abia la mijlocul iernii si un virus gripal, de o virulenta rar intalnita, a produs pana acum, cand scriu aceste randuri, deja 39 de decese si peste 6.800 de cazuri de gripa in randul…