Romania, tara oamenilor care dau vina unii pe altii, dar nu pe ei insisi (Opinie)

- ”Comparativ cu finalul anului trecut, se observa o creștere semnificativa a ponderii romanilor care cred ca lucrurile in Europa merg intr-o direcție buna. Percepția direcției in care merge Romania se menține puternic negativa, fara variații semnificative fața de luna anterioara.” Un sondaj național…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca Partidul Social Democrat "si-a batut joc de Romania" si de aceea este in scadere in sondajele de opinie. "Prima batalie a anului este batalia pentru Parlamentul European. In ianuarie - februarie 2017, in toate sondajele de opinie partidul de guvernamant,…

- Caz neobișnuit pentru anchetatorii din Roman. Un barbat este acuzat ca a furat valiza criminalistica a polițiștilor, in timp ce agenții interveneau la un accident rutier pe bulevardul Republicii din oraș. Un trecator i-a alertat pe oamenii legii ca un barbat a furat valiza cu echipament pe care anchetatorii…

- In eventualitatea unei viitoare crize financiare ca cea din 2008, majoritatea oamenilor de afaceri care au raspuns unui studiu realizat de EY Romania considera ca tara nu este pregatita pentru a rezista din punct de vedere economic. Aproape jumatate...

- Fostul negociator-sef al Romaniei cu UE Vasile Puscas a declarat vineri, in cadrul conferintei "Importanta preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene", ca tara noastra are mai multe sanse pe care trebuie sa le valorifice si ca un moment important pentru UE va fi reuniunea…

- Seful statului s-a numarat printre personalitatile care au asistat la slujba “Te Deum” pe care Patriarhul Daniel a oficiat-o, la Pariarhie, in dimineata zilei de joi, o zi de mare insemnatate pentru Romania. Klaus Iohannis a depus apoi flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de al carui nume…

- In 25 si 26 ianuarie 2019, renumitul neurochirurg turc prof. dr. Serdar Baki Albayrak revine la Constanta, pentru a oferi gratuit a doua opinie medicala pacienților din Romania diagnosticați cu tumori cerebrale. Evenimentul de second opinion va avea loc la oficiul din Constanta al Medical Park - bd.…

